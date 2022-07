Laatste loodjes voor organisatie Deine Festival: "Veel leveranciers zijn heel druk"

Er wordt nu nog volop gebouwd en gedecoreerd, maar morgen moet het echt af zijn en gaan 2.500 bezoekers los op het Deine festival in Venhuizen. Spannende tijden voor de organisatoren Marcel en Arjen, want vele leveranciers hebben het erg druk. "Er staat flinke druk op de ketel in de branche en dat merken wij ook."

De broers Marcel en Arjen Ott zijn ooit jaren geleden begonnen met het organiseren van een kermisborrel. De borrels werden groter en het organiseren van iets veel groters, werd een hobby. "Uiteindelijk dachten we: laten we een zomerfestival organiseren", vertelt Marcel. Tekst gaat verder na de video.

Deine Festival bijna klaar met voorbereiding - NH Nieuws

Inmiddels zijn ze toe aan de vijfde editie. Doordat alle festivals weer doorgaan, lopen ze bij het opbouwen tegen onverwachtse problemen aan. "Je merkt dat alle leveranciers heel druk zijn en niet meer alle spullen hebben", ziet Marcel. Ook is alles veel duurder geworden. "Vooral bier en kortingen krijg je ook helemaal nergens meer."

Ondanks de vertragingen en stijgende prijzen komt volgens de broers alles uiteindelijk weer goed. "Wij werken veertien uur per dag. Misschien zie je nu nog niet zo veel, maar zaterdag is alles klaar", verzekert Marcel. Het enige waar de broers niks aan kunnen doen is het weer. "Maar dat ziet er voor nu nog wel goed uit hoor, en wij kunnen snel schakelen", vertelt Arjen. Het lijkt zaterdag de hele dag droog te blijven en het wordt ongeveer 18 graden. "De dansvloer is overdekt en wij hebben veel tenten, mocht het toch gaan regenen." Fantasieën Vandaag gaan ze de hele dag decoreren, wat volgens de broers een belangrijk deel is van het festival. "Wij halen inspiratie uit festivals als Thuishaven en Elroy", zegt Marcel. Hij heeft ontzettend veel zin in zaterdag. "Wij hebben nog twee dagen om onze fantasieën werkelijkheid te maken." De fantasie van de organisatoren bestaat uit een sprookjesbos met onverwachte activiteiten. Er zijn entertainers waaronder een waarzegsters, en er is een erotische bioscoop. "Ja het is toch achttien plus, en hij was de vorige keer zeer in trek", lacht Marcel.

Veel mensen die het festival bezoeken komen uit de omliggende gemeenten. "Maar we zien ook dat veel West-Friezen uit Amsterdam terug komen voor deze dag", aldus Marcel. Ze hebben op het festival vier podia. "Er komen zelfs dragqueens optreden in een Hummer, ik kijk daar echt naar uit." Bij voorgaande edities was de naam van het festival net even anders. "Ja, de naamsverandering komt door Meta", lacht Marcel. Deine Slampe, is veranderd in Deine. "Het was een verbastering van een Duits scheldwoord, en dat mocht niet op de platformen van Meta", zegt Marcel.