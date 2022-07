Bep (95) maakt 1000 kaarten voor Spaarne Gasthuis: "Maakt mij gelukkig"

Beppie liep acht jaar geleden een bacterie op na een heupoperatie, waardoor ze verlammingen kreeg. De neuroloog die destijds in het Spaarne Gasthuis werkte, zette alles in het werk om de verlammingen te laten verdwijnen. En met succes. Beppie kan het zich allemaal nog goed herinneren. "Ik heb daar toen drie weken gelegen en de dokter hield al die tijd de moed erin."

Beppie mag dan op hoge leeftijd zijn, ze beleeft nog veel plezier aan het knutselen van de kaarten. "Als ik kaarten ga maken ben ik helemaal ontspannen. Dan hoor en zie ik niks en alleen al het doel dat ik iets doe voor een ander, maakt mij gelukkig."

Spaarne Gasthuis

Al negen keer zagen medewerkers van het Spaarne Gasthuis haar langskomen met een grote doos en donderdagmiddag was het de tiende keer en tevens 1000e kaart die ze langs kwam brengen. "De kaarten zijn voor de patiënten die we graag wat extra aandacht willen geven", zo vertelt Wendy Roos, medewerker van het ziekenhuis. "Het is geweldig en ook heel bijzonder dat deze mevrouw ze geeft, die toch al op hoge leeftijd is."

Voor Beppie zelf is haar bezoek aan het ziekenhuis en het geven van de kaarten één groot feest. "Dit laat mij verder leven, want ik heb een doel. Daardoor ben ik 95 geworden", lacht ze. "De dokter zegt tegen mij dat het hele dorp van mij houdt. Maar mijn man is helaas overleden en ik moet toch alleen in huis zijn en dan vind ik het heerlijk om die kaarten voor andere mensen te kunnen maken."