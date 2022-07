Na karren vol suikerbieten weegt de brug in de Beemster nu caravans en campers

Gelukkig hebben ze ook nooit meegemaakt dat ze uit balans, slingerend over de weg reden. "We hebben ook altijd hele zware auto's gehad", zegt meneer Weers. Het gewicht komt op 1850 kilo. Iets te hoog, maar het echtpaar is tevreden en gerustgesteld.

Theo Postma heeft deze week weegbrugdienst. De oud-gymleraar woont iets verderop. "Vroeger werden de boerenwagens vol suikerbieten gewogen. Vervolgens werden de bieten naar schepen gebracht in het Noordzeekanaal en werden die lege wagens hier weer gewogen. Zo berekende je dan het nette resultaat."

Tot ongeveer 20 jaar geleden was de weegbrug nog in gebruik en raakte toen in verval. De buurtbewoners zagen dat met lede ogen aan en besloten de weegbrug te adopteren. Er kwam een stichting en die knapte samen met de historische vereniging in de Beemster de weegbrug op. "Omdat de klok analoog is moesten we er wat gespecialiseerde pensionado's bij halen om de zaak goed te laten werken", vertelt Theo. Het echtpaar Weers is alweer naar huis en Theo sluit de deur af. Voor vandaag zijn er nog geen andere afspraken.

De weegbrug is bereikbaar via telefoonnummer 06-83899703.