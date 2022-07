Loodzware loting Champions League voor Hovocubo; landskampioen treft titelverdediger Barcelona

Bij de loting voor de Champions League Futsal is Hovocubo onder andere ingedeeld in de groep met titelverdediger FC Barcelona. De landskampioen uit Hoorn speelt verder nog tegen FK Dobovec uit Slovenië en Luxol St. Andrews uit Malta.

In FC Barcelona treft de ploeg van Sander van Dijk de kampioen van de afgelopen editie van de Champions League. De Spanjaarden zijn bovendien viervoudig winnaar van het toernooi (2012, 2014, 2020, 2022). Afgelopen seizoen wist Barcelona ook nog beslag te leggen op de landstitel én won het de Spaanse beker.

Zware groep

De andere twee ploegen in de groep zijn FK Dobovec en Luxol St. Andrews. Dobovec werd afgelopen seizoen kampioen in Slovenie en Luxol was de beste op Malta. Op basis van coëfficiënten was Hovocubo van tevoren al zeker van deelname aan de main-round van het toernooi. De beste drie ploegen uit deze ronde gaan door naar de elite-round.



Alle wedstrijden in de groep worden afgewerkt tussen 25 en 30 oktober. Luxol St. Andrews zal als gastheer fungeren. Alle duels worden daarom gespeeld op Malta.

Afgelopen maand werd Hovocubo voor de derde keer op rij landskampioen. Bekijk hieronder de samenvatting van de laatste finale wedstrijd.