Meevaller van bijna 4 miljoen voor Opmeer gaat vooral naar reserves en ambtenarenapparaat

Het is een opsteker na financieel moeilijke jaren. In 2020 waren er nog grote zorgen over de gemeentekas. Dat kwam vooral door de enorme zorgkosten die de gemeente had. Om tekorten op te vangen, werd onder meer besloten de OZB-belasting met meer dan dertig procent te verhogen. In 2021 kende Opmeer daarom de grootste stijging van heel Nederland.

En nu ligt er dus een enorme meevaller van 3,7 miljoen euro op tafel. Dat komt door uitgestelde investeringen door corona. Reden genoeg om een deel van het geld (ruim negen ton) ook te gebruiken om daar wat aan te doen. Zo komt er wat het college betreft onderzoek naar achterstallig onderhoud en een plan voor aardgasvrij wonen. Ook gaat er geld naar coronasteunpakketten, omdat de gevolgen van de pandemie ook in 2022 nog voelbaar zijn.

Geen belastingverlaging

Maar een belastingverlaging zit er vooralsnog niet in. Een groot deel van de meevaller, iets meer dan 1,5 miljoen euro, is op het conto te schrijven van het Woningbedrijf. Dit dankzij onder meer lagere lasten en lagere onderhoudskosten. Het volledige bedrag gaat naar de reserves. "Dat is nodig om te kunnen investeren in verduurzaming en energiebesparing van het woningbestand", aldus een woordvoerder.

Als we verder rekenen dan blijft er na de voorstellen voor uitgestelde investeringen en het vullen van de reserves van het Woningbedrijf uiteindelijk nog 1,2 miljoen euro over. Een blik op de voorjaarsnota, een voorbode op de begroting voor 2023, laat zien dat de gemeente vooral aan de slag wil met het ambtenarenapparaat.

Bijna 9 ton naar gemeente-organisatie

Zo gaat er ruim drie ton naar het inhuren van mensen voor vacatures waarvoor geen personeel gevonden kan worden. Een zelfde bedrag gaat naar het vervangen van langdurig zieke medewerkers. En er wordt nog eens 200.000 euro gestoken om 'oplossingen te vinden voor knelpunten in de organisatie vanwege toegenomen taken'.

Wie de rekensom nog volgt, weet dat er dan nog zo'n vier ton over is. 200.000 euro gaat naar een Oekraïne-noodfonds. Kosten die de gemeente maakt voor de opvang van vluchtelingen uit het land worden daaruit betaald.

Noodfonds Oekraïne

Dat geld krijgt de gemeente uiteindelijk via het Rijk weer vergoed. Maar verwacht niet dat Opmeer dan alsnog met geld gaat smijten. Want, zo zegt de woordvoerder: "Als we het geld terugkrijgen, wordt het noodfonds opgeheven en vloeit het geld terug naar de reserves."

En dan is er tot slot nog, om precies te zijn, 191.000 euro over. En wat daarmee gaat gebeuren kan je waarschijnlijk wel raden. Dat gaat naar de algemene reserves.

De gemeenteraad praat vanavond over de financiële meevaller.