Van hobby naar bedrijf: vrienden stampen eerste padelclub van regio uit de grond

Het is Danny van der Doe en twee van zijn vrienden gelukt: naast honkbalclub Pioniers worden zes padelbanen aangelegd. De initiatiefnemers zijn zelf fanatieke padellers, maar ze misten nog een padelvereniging in Hoofddorp. Het is de eerste club in de omgeving waar exclusief padel wordt gespeeld.

Google maps/ NH Nieuws

Padel is een van de snelst groeiende sporten van dit moment, dus was de keuze voor fysiotherapeut en tennisleraar Van der Doe snel gemaakt. "Een racket en een balletje hebben mij altijd wel getrokken", vertelt Danny. Zeker na de coronalockdowns met een gesloten fysiopraktijk en sportschool was het tijd voor iets anders. "Die sluiting raakte mij wel, dat wil ik niet nog eens zo meemaken." 10 weken En dus werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Volgende week beginnen de eerste echte werkzaamheden en over 10 weken kunnen de eerste sportievelingen al terecht op de banen. De zes banen liggen straks naast het hoofdveld van het honkbalcomplex.

De zes padelbanen komen naast het honkbalveld te liggen. - Padelbouw

Omdat de vereniging alleen voor padellers is - en dus niet voor tennissers - hoopt Danny op meer 'verenigingsgevoel'. De tennisleraar en zijn compagnons misten de aansluiting bij andere padellers op hun vorige clubs. "Als we straks op de club lopen hebben we echt het gevoel: 'dat zijn allemaal padellers.'"