Toezichthouder onderzoekt mogelijke belangenverstrengeling NPO

Het onderzoek richt zich volgens het CvdM op de 'processen die belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling moeten voorkomen'. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonlijke en werkrelaties tussen beleidsbepalende functionarissen van de NPO en personen in relevante functies buiten de publieke omroep, zoals op het ministerie.

Rijxman kwam twee keer in het nieuws dat zij een privérelatie onderhield met verschillende topfunctionarissen bij het ministerie. Radiostation BNR meldde begin juni over de relatie tussen Rijxman en Hammersma, en dat deze niet was gemeld aan de NPO, terwijl dat waarschijnlijk wel had gemoeten. Donderdag kwam BNR ook met het nieuws dat Rijxman in 2017 op vakantie zou zijn geweest met toenmalig staatssecretaris Sander Dekker (Media) en ook dit niet had gemeld bij haar werkgever.

Eerder reageerde Rijxman tegen AT5 dat ze nooit een geheim heeft gemaakt van haar vriendschap met Hammersma. "Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO was hiervan op de hoogte”, zei ze toen.

Vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer over deze kwestie.