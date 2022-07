Niet schrikken: deze zondag mariniers en snelle vaartuigen op het IJsselmeer

Geen paniek als je zondag plotseling mariniers op het IJsselmeer ziet. Ter hoogte van De Ven - bij Andijk - wordt er geoefend. Met de 30 à 35 vluchtelingen uit Oekraïne die daar in een opvanglocatie zijn opgevangen, wordt rekening gehouden. "In die buurt wordt niet geschoten met losse munitie."

Tijdens deze speciale oefening van het Korps Mariniers worden 50 mariniers opgeleid tot bestuurder. Hierbij maken ze gebruik van twee LCU’s (Landing Craft Utility), drie LCVP’s (Landing Craft Vehicle & Personnel) en twee FRISC-vaartuigen (Fast Raiding Interception Special Forces Craft). Een hele vloot dus. "Ze zoeven met snelle landingsvaartuigen over het IJsselmeer heen om zich te bekwamen in het besturen."

De vuurdoop wordt op verschillende locaties geoefend, op zowel het IJsselmeer als het Markermeer. Zo ook ter hoogte van De Ven, bij Andijk, vlakbij Enkhuizen. "Ze komen wél met de landingsvaartuigen tegen het land aan. Maar er is geen infanterie-eenheid aan boord die aan land gaat", verzekert Matthias Spaans, kapitein bij het Korps Mariniers. "Volgende week zullen ook onze Britse collega's het water opgaan om te oefenen." De oefening duurt de hele dag.

Informatiebrief

Eind juni ging de tweede opvanglocatie aan het verzorgingshuis Sorgvliet in Andijk nog open voor Oekraïners. De eerste 30 à 35 vluchtelingen zijn inmiddels gearriveerd. Wordt daar rekening mee gehouden? "We gaan een informatiebrief schrijven voor de vluchtelingen, die momenteel in de opvanglocatie in Andijk verblijven. We sturen ook een mail naar de gastgezinnen om ze te informeren over de oefening."