Al 18 jaar radiografisch zeilen op het water in de Noordkop: "Psychologisch spelletje"

Een mooi stukje open water in de Noordkop is elke maandag- en woensdagavond het wedstrijdterrein van tientallen radiografisch bestuurbare zeilbootjes. De bestuurders staan gefocust langs de waterkant en proberen hun bootje zo snel mogelijk te laten finishen. Al achttien jaar een echte strijd, maar ook veel gezelligheid.

In acht korte wedstrijdjes zo snel mogelijk zien te finishen: dat is het doel van de wekelijkse competitie met radiografisch bestuurbare zeilbootjes. Het heeft wel veel weg van het besturen van een levensechte zeilboot, alleen staan de mannen nu langs de waterkant. "We bedienen wel het roertje en de zeiltjes", vertelt initiatiefnemer Bert de Graaf. Maar wie denkt dat deze hobby zomaar voor iedereen is weggelegd heeft het mis, want er komen nog flink wat technische vaardigheden bij kijken. "Maar het is ook een psychologisch spelletje", vindt Bert.

De wind moet juist in de zeilen waaien, want anders kom je niet vooruit. Elke deelnemer hanteert een eigen techniek om de route om de boeien af te leggen. Dit zorgt voor geconcentreerde blikken langs de waterkant, want het kan snel misgaan. "Je kan anders zo tegen een concurrent aanvaren of langs de verkeerde kant de boei nemen", legt een deelnemer uit. Dan moet je met je boot een strafrondje varen.