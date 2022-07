Natuurlijk Noord-Holland: meerkoet nestelt in de top van een beuk

Voor veel dieren is de stad een ideale leefplek. Gierzwaluwen broeden onder dakpannen en de stadsduif voelt zich, als nazaat van rotsduiven, prima tussen de gevels. Als nieuwkomer doet de halsbandparkiet het ook heel goed. Met Johan Stuart van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn we op zoek naar de grote alexanderparkiet. "Ik heb hem als eens gezien in het Kenaupark, het is de meest Noord-Hollandse vogel van Nederland."

In het Kenaupark horen we het gekrijs van halsbandparkieten. "Die komen hier sinds de jaren 70 voor. Eigenlijk leven ze in Midden-Afrika en India. Omdat je daar ook besneeuwde bergen hebt, zijn ze van nature winterhard." In een boom zit een gat waar de kop van een parkiet uitsteekt. "Ze broeden in holen die door spechten zijn gemaakt. Die maken ieder jaar meerdere holen dus dat hoeft de spechtenpopulatie niet te schaden."

De grote alexanderparkiet lijkt heel erg op de halsbandparkiet. "Daar op de tak zit er een. Zie je die rode vlek in zijn hals? En de dikkere snavel? Daarmee is hij te onderscheiden van de halsbandparkiet. En hij is iets groter."

Meerkoet

Na een wandeling over de bolwerken treffen we een enorme omgevallen boom die met zijn kruin in het water ligt. "Deze beuk van tweehonderd jaar oud is bij de laatste zomerstorm omgewaaid. Nu zijn er plannen om hem te laten liggen want: 'Dood hout leeft'. Takken in het water zijn een uitstekende plek voor jonge vis om zich in te verschuilen."

In de takken heeft een meerkoet inmiddels een nest gemaakt. Jonge meerkoetjes worden gevoerd door hun ouders. Dit is waarschijnlijk de enige meerkoet die nestelt in de top van een beuk!