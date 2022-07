Middelbare scholen overspoeld met zij-instromers door 'het corona-effect'

Een van hen is de 14-jarige Demi uit Hoofddorp, nadat zij na twee jaar op rij de eerste klas niet met genoeg voldoendes heeft afgesloten is geconcludeerd dat praktisch onderwijs beter bij haar zou passen. De school waar zij tot dit jaar nog les krijgt, biedt dit echter niet, waardoor ze volgend jaar naar een andere, passende school moet.

Wachtlijsten

Maar bij het zoeken naar een nieuwe school loopt haar moeder telkens telkens tegen hetzelfde aan: "We hebben het bij veel scholen geprobeerd, maar verder dan een plek op een wachtlijst komen we niet."

Op het Haarlem College in Schalkwijk spreekt adjunct-directeur Fiola Scheerder zelfs van een verdubbeling van het aantal schoolwisselaars, ten opzichte van vorig jaar. "We hebben het dan over klas 2 en klas 3 van het vmbo-kader niveau. Per leerjaar hebben wij op dit moment tien leerlingen op de wachtlijst staan", aldus Scheerder.

Veel meer aanmeldingen

En ook het Kaj Munk College in Hoofddorp is een van de scholen waar nieuwe leerlingen op een wachtlijst terecht komen. Jacco van der Weijden is teamleider van de mavo laat weten dat er op dit moment in ieder geval tien verzoeken van inschrijving zijn, waarvan de school er maar vier kan inwilligen. "Ik kan de cijfers niet vergelijken met vorig jaar, maar we zien wel heel veel aanmeldingen van leerlingen die bij andere scholen vandaan komen."

Op het Fioretti College in Hillegom hebben zich ook meer leerlingen gemeld dan voorgaande jaren. Dannes Waasdorp, teamleider van de mavo laat echter weten dat de afgelopen jaren juist rustig waren qua zij-instromers. "Maar dit jaar zijn het er fors meer", aldus Waasdorp. "Wij kunnen gelukkig wel iedereen plaatsen en hebben in principe geen wachtlijst.

'Het corona-effect'

Fiola Scheerder wijdt het probleem aan het corona-effect: "De afgelopen twee jaar zijn leerlingen ook naar het volgende leerjaar gegaan omdat de resultaten beïnvloed zouden worden door de coronamaatregelen. Dat blijkt nu niet haalbaar. Daarnaast wordt er ook steeds vaker dat er een 'kansrijk advies' wordt gegeven. Leerlingen krijgen dan vanuit groep 8 theoretisch advies, waarmee ze zich aanmelden op een mavo/havo/vwo-school, als later blijkt dat ze meer gebaat zijn bij praktisch onderwijs betekent dus steeds vaker dat leerlingen naar een andere school moeten.

Met een golf aan zij-instromers is het voor de scholen lastig een plek vrij te maken voor iedereen, maar vanuit de Wet op Passend onderwijs hebben deze scholen wél een zorgplicht. Mocht een school iemand niet kunnen plaatsen die zich heeft aangemeld, moet die school binnen een samenwerkingsverband een andere school vinden.