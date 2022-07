Teylerplein in Haarlem-Oost krijgt boost door voorlezen, koffiedrinken en muziek maken

Het imago van het Teylerplein in Haarlem-Oost verandert langzaam maar zeker. Was het eerst een ontmoetingsplek voor oudere jeugd met de nodige overlast voor de omwonenden, door een groep jonge ouders wordt het weer een plein voor iedereen. "We maken hier een feestje, we maken hier een feestje, we maken hier een feestje op het Teylerplein", zingen de allerkleinsten van de Amsterdamsebuurt uit volle borst.

Terwijl Nienke met een knijper het hoekje onder de grote boom rommelvrij maakt, toveren andere ouders gele kleine stoeltjes uit de grote kisten die in een hoek van het Teylerplein staan. Eén voor één druppelen ouders met kinderwagens en peuters of loopfietsjes binnen, of dus eigenlijk buiten. Het plein verandert in een soort openluchtbuurthuis, zeker als Jasper zijn koffiekar heeft uitgestald.

Vorig jaar mocht de groep ouders met een kleine financiële bijdrage van de gemeente hun plannen voor het Teylerplein verwezenlijken. Iedere woensdag een uur knutselen, voorlezen en muziekmaken met hun kroost, meer was het niet. "Maar nu wordt er ook op vaste tijden gevoetbald, hebben we een koningsdagmarkt gehad, is er bootcampen, maar ook zijn er baristacursussen van buurtbewoners die wat kunnen en dat nu hier doen", zegt Jorien Stoop. Eén van de initiatiefnemers noemt het een sneeuwbaleffect.

Slecht imago

"Het is zo'n mooi plein in het midden van de Amsterdamsebuurt, maar er gebeurt zo weinig. En het had een slecht imago, heel versteend." Het grote lege driehoekige plein trok daarom volgens Jorien jeugd aan die het met vuurwerk en drank- en drugsgebruik op een andere manier gebruikten. "En we zeggen niet dat we dat gaan veranderen, maar we brengen wel nieuwe energie naar het plein toe en we hopen dat het dan in de mix verbetert."

De proef die vorig jaar zomer startte met de grote opbergboxen, een voorlezer van de bibliotheek met muzikale begeleiding van zangeres Lilian Dijkema en muzikant Piet van der Meij was een groot succes. En het ging het hele jaar door in weer en wind, desnoods onder een partytent en veel paraplu's. De bibliotheek Zuid-Kennemerland is in ieder geval razend enthousiast.

Volgens voorlezer Winston Brandon van de bibliotheek in Schalkwijk is dit precies wat er nodig is om de kinderen meer te laten lezen. "En het is een hele andere vibe dan als wij als bibliotheek zouden zeggen: 'we gaan op dit plein iets oraniseren.' Als mensen zeggen 'ik woon aan dit plein, ik ken dit plein, in vind dit belangrijk voor dit plein, dat er dan op die manier iets ontstaat, dat is veel waardevoller."

Sneeuwbaleffect

En het lijkt inderdaad een sneeuwbaleffect te hebben, dat nog verder gaat dan het aansteken van elkaar met activiteiten organiseren op het plein. De gemeente ziet nu dat er meer groen op het plein moet komen en delegaties uit andere wijken zijn als langs geweest om het te kopiëren op hun pleinen.

Maar heeft het ook effect op de hangjongeren? Jorien Stoop zegt eerlijk dat ze dat niet weet. "Maar wij zorgen dat het plein iedere woensdag opgeruimd is. En in het begin dat we hier waren, was het echt heel smerig. Nu hoeven we bijna niet meer op te ruimen. Dus je ziet wel dat er iets verandert."