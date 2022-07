Oekraïners voelen zich heel even thuis in Zaandam: "Al is het maar voor één avond"

De Oekraïners die in de oude school Et Buut in Zaandam zijn gevestigd vierden gisteravond de feestdag Ivana Kupala. Ook buurtbewoners waren uitgenodigd, om ze te bedanken voor de steun van de afgelopen tijd én ze kennis te laten maken met de Oekraïense cultuur.

Oekraïners voelen zich heel even thuis in Zaandam - NH Nieuws

Buurtbewoners zelf maakten zich de afgelopen maanden hard voor de komst van Oekraïners naar de leegstaande school. Op dit moment zijn er zo'n twintig vluchtelingen gehuisvest in de oude school.



Vrijwilliger Caroline Boone is erg blij met de vele mensen die op het 'feest' zijn afgekomen. "Ik geniet, ik vind het zo fijn. Dit idee is maandag pas ontstaan, in no time is het georganiseerd, en dus ook voor de buurt."

Tradities levend houden

Bogdana Postrygan is Oekraïense, maar woonde al voor de oorlog in Zaandam. Nu helpt ze landgenoten die zijn gevlucht. Ze geeft aan dat het belangrijk is om dit soort dagen te blijven vieren, zeker als vluchteling. "Het is belangrijk om tradities levend te houden. Het voelt alsof je even in Oekraïne bent, al is het maar voor één avond. Het is belangrijk voor de psychologische gezondheid."

Ze vervolgt: "We willen een sterke community bouwen en laten zien dat we samen zijn. En ook willen we Nederland bedanken en de Nederlanders met een groot hart die ons helpen."

Verscheurd door verdriet

Waarom het woord 'feest' eerder in het artikel tussen aanhalingstekens staat? Omdat het voor de mensen heel dubbel voelt. Boone verwoordt het zo: "De mensen zijn verscheurd door verdriet, want het zijn doorgaans uit elkaar gerukte gezinnen. Er zijn zwangere vrouwen hier die extra zorg nodig hebben, mensen die extra psychische hulp nodig hebben. Die zijn hier terecht gekomen en zijn daar heel erg dankbaar voor, maar de mannen en zonen zijn in Oekraïne aan het vechten."

Ze merkt wel dat de avond de Oekraïners goed doet: "Ik vind het geweldig, het is zo ontzettend dankbaar. Mensen zijn zo lief. Ik raak ontzettend bevlogen daardoor."