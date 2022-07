Teleurstelling voor jongste timmertopper: Yvanka (17) is ziek en moet EK staken

De Europese droom van de 17-jarige Yvanka de Reus uit Grootschermer is uiteen gespat. Als eerste en jongste meisje ooit begon ze gisteren in Duitsland aan het Europees Kampioenschap bouwtimmeren . Helaas gooit ziekte roet in het eten. "We zijn wel heel trots."

Maar verder dan het bekijken van de tekeningen en een beginnetje aan de constructie is het niet gekomen. "Het is ontzettend jammer dat ze ziek is geworden. Ze heeft het nog geprobeerd", reageert Erica Krijgsman van het Horizon College in Heerhugowaard, waar ze op school zit.

Samen met haar coach was Yvanka afgereisd naar Keulen, waar ze het opnam tegen mannen van een stuk oudere leeftijd. "Ik vind het heel spannend, omdat ik inderdaad als eerste meisje meedoe en de jongste ben", zei ze daar eerder over tegen Alkmaar Centraal.

"Ze is nu met haar team onderweg naar huis. We wensen haar heel veel beterschap", aldus haar school, die stelt heel trots te zijn dat ze de uitdaging in Duitsland is aangegaan.

In april werd de leerlinge Nederlands kampioen bouwtimmeren. Met die titel kreeg ze een ticket naar het WK in China, in Shanghai. Dit ging niet door vanwege coronarestricties en daarom mocht ze deelnemen in Keulen. Voor de camera van NH Nieuws zei Yvanka bij de huldiging op school dat ze al van jongs af aan geïnteresseerd was in timmeren.

Noord-Hollands tintje

"Vroeger maakte ik al boomhutten en toen ik een jaar of twaalf was ben ik bij een zzp'er begonnen, op zaterdag helpen bij kleine klusjes. Wellicht wil ik in de toekomst wel een eigen bedrijfje beginnen, maar dat weet ik nog allemaal niet. Dat is voor later."

Er is nog wel een ander Noord-Hollands tintje aan het EK bouwtimmeren: Robin Berkhout uit Andijk is aanwezig als jurylid. Hij is ook student bij het Horizon College en twee keer Nederlands kampioen bouwtimmeren. Afgelopen april won hij brons bij het NK meubelmaken.