De allerbeste schapendrijvers komen naar Hoogwoud voor groots kampioenschap

Voor de derde keer organiseert Spanbroeker Erik Groot een kampioenschap schapendrijven in Hoogwoud. Zo'n 18 Europese landen zijn deze zomer van de partij tijdens de European International. "De competitie is dit keer veel zwaarder. De beste drijvers uit elk land komen."

NH

Het tafereel is onderdeel van de European International, dat vanaf eind juli vier dagen lang te zien is in Hoogwoud. Organisator Erik Groot uit Spanbroek, zelf een vermaard schapendrijver en liefhebber, is er maar wat trots op. "Dit is de eerste editie en Hoogwoud heeft weer de primeur, net als bij het WK." Van WK naar EK Want vijf jaar geleden nam de wereldtop het tegen elkaar op tijdens het 'WK Schapendrijven' in Hoogwoud. "Dat was een daverend succes", blikt Groot terug. "Vorig jaar kon het EK niet doorgaan vanwege het coronavirus. Dus ik ben blij dat we weer iets kunnen organiseren." Maar liefst 135 herders - ook wel handlers genoemd - en hun bordercollies uit achttien verschillende Europese landen doen mee aan het evenement. Van Tsjechië tot Zwitserland. Van Zwolle tot Ierland Het evenement wordt gehouden van 20 tot en met 24 juli. Het wedstrijdcircuit - op de percelen aan de Koningspade - bestaat uit twintig hectare. Zo wordt er een tribune opgebouwd, die ruimte biedt voor 300 toeschouwers. "En er is een braderie, met zo'n vijftien à twintig kraampjes. Maar ook een oliebollenkraam, hamburgertent en haringwagen. Toeschouwers kunnen zelfs schapenijs proeven. Overal is aan gedacht." En de schapen dan, ook wel 'atleten' genoemd? "Die komen dit jaar uit Zwolle. Zo'n 300 stuks, een hele kudde in topconditie. En, oh ja, de jury komt uit Ierland." In 2017 was NH Nieuws aanwezig bij het WK Schapendrijven:

In 2017 stond Hoogwoud al in het teken van het WK Schapendrijven - NH Nieuws / Marieke Pijlman

Toerisme Hoe een klein dorp groot kan zijn. Want ook het toerisme in West-Friesland krijgt een boost. Accomodaties merken nu al dat het kampioenschap om de hoek is. "Er is enorme belangstelling. De boekingen stromen binnen bij campings en B&B's", ziet organisator Erik Groot uit Spanbroek. "Het Van der Valk-hotel in Slootdorp is al bijna volgeboekt. Ook camping De Gouw kent veel vaste gasten." Luide stem en goede ogen De opvoering belooft een waar spektakel te worden. Elke dag strijden 45 herders om kwalificatie, vijftien van hen gaan door. Zondag is de grote finale. De succesformule van Groot? "Het schapendrijven draait niet alleen om een luide stem en fluitje. Goede ogen zijn ook heel belangrijk, en de warmte en hoe het met de spanning is. Alles moet samenkomen. Ik doe dit jaar ook mee", geeft Groot alvast vol goede moed toe. En dat doet hem goed als liefhebber, gezien hij het WK in 2017 nog liet schieten. "Als opoffering voor het evenement." Doordeweeks is de toegang gratis. In het weekend kost een entreekaartje vijf euro. "Een klein bedrag, bedoeld om de agrarische sector te steunen."