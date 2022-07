Krijgt Alkmaarse bestuurder (24) na dodelijk ongeluk Lies en Joke zijn rijbewijs weer terug?

De rechtbank beslist donderdag of de man die in januari een auto met daarin twee vrouwen aanreed op de Alkmaarse Vondelstraat zijn rijbewijs terugkrijgt. De vriendinnen Lies (77) en Joke (84) kwamen beiden om het leven. Mogelijk reed de 24-jarige Alkmaarder te hard en had hij te veel gedronken.

De auto van de slachtoffers - Inter Visual Studio

Het is 26 januari als na een avondje klaverjassen twee Heiloose dames in de auto onderweg naar huis de Vondelstraat willen oversteken. Vanaf rotonde Kooimeer komt een auto aangereden en ramt vol op de zijkant van dames: de auto van Lies en Joke belandt meters verderop. Lies (77) overlijdt op de plek van het ongeluk aan haar verwondingen, de 84-jarige Joke later in het ziekenhuis. "Mijn lieve oma had geen schijn van kans", zegt kleindochter Lara daarover. In een stille tocht staan op 4 februari honderd mensen - familie, vrienden, kennissen en zelfs vreemden - stil bij het overlijden. Op de plek van het ongeval liggen tot op de dag van vandaag nog bloemen.

Maaike Polder / NH Nieuws

De bestuurder (24) van de andere auto wordt de avond van het ongeluk aangehouden door de politie. Er wordt in de buurt al gauw gesproken over een straatrace en filmpjes van voor en tijdens het ongeluk gaan viraal. De Alkmaarder wordt ervan verdacht dat hij te hard reed en drank op had. Toch wordt 'ie al snel na de crash vrij gelaten. Dat is overigens meestal zo bij een verkeersongeval waarbij geen vermoedens van opzet zijn (lees hier waarom). Wel is zijn rijbewijs ingevorderd. Tekst gaat door onder de video

Filmpje bij stoplicht Kooimeerrotonde - NH Nieuws