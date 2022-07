Noord-Holland springt in bres voor de bij: "Ik wil graag iets terugdoen"

Bijen in Noord-Holland worden volgens ecoloog Jurgen Rotteveel van Landschap Noord-Holland nog steeds met uitsterven bedreigd. En dat terwijl deze insecten essentieel zijn voor onze voedselproductie. Want zonder bijen bijvoorbeeld geen appels. De provincie ondersteunt onder meer een nieuw bijvriendelijk project op Texel, en ook inwoners steken de handen uit de mouwen om de bij weer een toekomst te geven. "Ik wil graag iets terugdoen."

Texelse zandbij - EIS Kenniscentrum Insecten

Dat zegt Judith Langenberg, groot natuurliefhebber en inwoner van Grosthuizen tegen NH Nieuws. "Ik dacht, ik kan me wel alleen druk gaan maken om de natuur, maar ik kan ook het heft in eigen hand nemen." Op 1.000 vierkante meter grond begon zij een biologische, inheemse tuin dat voor iedereen vrij toegankelijk is.

Quote "Vooral bij de oudere generatie ontbreekt het vaak aan kennis over de negatieve effecten van gif op planten en dieren" Judith Langenberg, inwoner grosthuizen

"Ik heb het idee dat lang niet iedereen zich bekommert om de natuur. En dat kan ik mij haast niet voorstellen", benadrukt Langenberg. Vooral bij de oudere generatie ontbreekt het volgens haar vaak aan kennis over de negatieve effecten van gif op planten en dieren. Zelfgemaakte insectenhotels Zelf gebruikt Langenberg geen gif. Juist het wilde karakter is wat de tuin volgens haar zo bijzonder maakt. Naast bijvriendelijke bloemen barst het van de zelfgemaakte insectenhotels. Van houten kunstwerken tot oude koektrommels met gaten. Verscholen in de tuin staan ook verschillende 'zitjes met educatie', zoals Langenberg het noemt. Onder meer met feitjes over bijen. Het initiatief van Langenberg staat niet op zichzelf. Ook elders in Noord-Holland steken mensen de handen uit de mouwen om de toekomst van de bij veilig te stellen. Bijvoorbeeld bij de Bloementuin van Darwin in Amsterdam waar ze de bij een warm welkom heten, het bijvriendelijke Zwanenwater in Schagen en de Bloementuin in de Beemster. En zo zijn er nog tal van voorbeelden. Tekst gaat door onder de foto.

Zelfgemaakt insectenhotel - Judith Langeberg

Volgens Jurgen Rotteveel, ecoloog bij Landschap Noord-Holland, is het bewustzijn over het belang van de bij steeds meer aan het groeien. "De provincie probeert vaker de bermen bijvriendelijk te maaien en vanuit de politiek is er meer aandacht voor het terugdringen van gifgebruik." Van groot belang En dat is belangrijk benadrukt de ecoloog. "De bij is namelijk essentieel voor ons als mensen. Zij bestuiven heel veel gewassen, zoals appels. Als de bij er niet meer is, kunnen wij die gewassen niet meer eten." "We hebben verschillende soorten bijen in Nederland, meer dan 300 soorten", legt Menno Reemer van het EIS Kennisinstituut Insecten in Leiden uit. "Meer dan de helft staat op de rode lijst." In Noord-Holland moeten wij ons volgens de onderzoeker vooral bekommeren om de Texelse zandbij, de langhoornbij, de IJszijdebij en de moshommel. "Deze soorten komen vooral op Texel voor. Ze zijn uniek en hebben allemaal hun eigen verhaal", aldus de deskundige. Tekst gaat door onder de foto.

Vanuit het kennisinstituut geeft Reemer adviezen aan de provincie Noord-Holland over hoe om te gaan met de bij. Recent is uit samenwerking door het Nationaal Park Duinen van Texel het initiatief Tuinen van Texel ontstaan. "Hierin proberen wij inwoners van Texel te stimuleren om lokale en specifieke bijvriendelijke planten te realiseren. Wij helpen ze aan de juiste combinatie van zaden. Via tuincentra worden bovendien speciale planten aangeboden", legt Karin van Hoof namens Groen Kapitaal en de provincie Noord-Holland uit. Meer biodiversiteit "Vanuit de provincie werken wij hard aan meer biodiversiteit. Op de Noord-Hollandse gronden zijn er natuurlijk specifieke soorten waar wij een bijzondere verantwoordelijkheid voor dragen. Dat geldt ook voor de bijen, zoals de Texelse zandbij." Naast ondersteunende projecten in samenwerking met Groen Kapitaal, probeert de provincie bewuster om te gaan met de bermen langs de weg en de natuurvriendelijke oevers. "Daar valt nog een behoorlijke slag te slaan."

Quote "Hetgeen wat wij 'onkruid' noemen, zijn eigenlijk hele goede bijenplanten. Dus het is een kwestie van anders kijken en handelen" Judith Langenberg, INWONER GROsTHUIZEN

Ondanks dat verschillende mensen hun beste beentje voor lijken te zetten, zijn we er volgens Rotteveel nog lang niet. Provincie en gemeenten kunnen zorgen voor minder gifgebruik en meer bijvriendelijke beplanting, bij particulieren moet het besef nog meer groeien dat zij het verschil kunnen maken. Meer vergroenen Het vergroenen van tuinen, dus tegels eruit meer bijvriendelijke planten erin, leidt volgens de deskundige tot meer nestgelegenheden en bloeiende planten. Essentieel om de bijenpopulatie een veilige thuisbasis te bieden. Volgens Langenberg is het een kwestie van systeemverandering: "Hetgeen wat wij 'onkruid' noemen, zijn eigenlijk hele goede bijenplanten. Dus het is een kwestie van anders naar planten kijken en anders handelen."