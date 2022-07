Ergernis rond wachttijden bij WK Hockey in Amstelveen: "Urenlang in de rij gestaan"

Zo flitsend als het spel van de vrouwen op het WK Hockey in Amstelveen soms is, zo traag is de service in en rond het Wagenerstadion volgens veel bezoekers. Er wordt geklaagd op social media over lange wachttijden voor drankjes en de toiletten, en het urenlange wachten voor de pendelbussen wekte de meeste ergernis. "Dit ging te ver", stelt bezoeker Yvonne tegen NH Nieuws.

Afgelopen zaterdag wonnen de Oranje hockeyvrouwen van de Ieren met een verpletterende 5-1 op het wereldkampioenschap in Amstelveen. Volgens bezoeker Yvonne Matthijsse was het een leuke wedstrijd, althans, wat ze ervan gezien heeft. Want tijdens de wedstrijd begon het wachten al. Yvonne moest naar de wc, en was zo'n twintig minuten kwijt voor een kort bezoek. Ook voor de bar stond volgens haar een enorme rij, maar ze besloot dat ze toch niets bestellen zodat ze niet een tweede keer naar het toilet zou moeten.

Quote "Het komt echt over alsof er vorige week was bedacht om het hele gebeuren te organiseren" yvonne Matthijsse, bezoeker

Maar het ergste moest nog komen, want na afloop van de wedstrijd stond Yvonne met haar gezin tweeënhalf uur in de rij voordat ze met de pendelbus naar de parkeerplaats bij de RAI kon. Kortom: "Het kwam echt over alsof er vorige week was bedacht om het hele gebeuren te organiseren."

Bereikbaarheid De poulefase van het WK Hockey vindt dit jaar deels plaats in het Wagenerstadion in Amstelveen. Bezoekers kunnen het stadion lopend bereiken, met de fiets, het ov of de auto. Voor die laatste optie zijn er beperkte parkeerplaatsen bij het stadion zelf, maar veel meer beschikbaar bij de RAI, waar vandaan pendelbussen vertrekken naar Amstelveen. Afgelopen zaterdag stonden er 950 auto's geparkeerd bij de RAI. Een enkele reis duurt een kwartier.

Pendelbussen Zaterdag ging Yvonne om half tien in de rij staan. Volgens haar reden er maar vier pendelbussen tot uiterlijk 22.30 uur, en daarna nog maar drie. "Dat is gewoon veel te weinig als er duizenden mensen naar de parkeerplaats moeten. We waren pas om kwart over twaalf 's nachts bij de auto. Mijn kinderen zijn gelukkig wat ouder, maar er stonden ook gewoon kleine kinderen ruim twee uur te wachten." Met haar was ook menig andere bezoeker ontevreden over de wachttijden. Volgens de organisatie van het wereldkampioenschap - de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) - reden er zaterdag vijf pendelbussen. Ook zij vinden dat te weinig, want normaal rijden er acht. De KNHB maakt haar excuses naar de bezoekers en zegt de situatie te betreuren.

Quote "We konden wegens personeelstekorten bij de busmaatschappijen niet meer vervangende bussen regelen" Clarinda Sinnige, woordvoerder KNHB