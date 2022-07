Voortbestaan Noord-Hollandse abortusklinieken in gevaar zonder extra subsidie

Hebben vrouwen in Noord-Holland over vijf jaar nog wel toegang tot een abortuskliniek of moeten ze straks uitwijken naar andere provincies of zelfs het buitenland? "Als de overheid niet snel met een tegemoetkoming komt, moeten we de laatste twee klinieken binnen vijf jaar sluiten."

Inter Visual Studio / Robby Hiel

Niet alle vrouwen in Nederland hebben goede toegang tot abortuszorg. Onverzekerden, zoals internationale studenten en ongewenst zwangeren zonder verblijfsvergunning, moeten met weinig inkomen zelf hun abortus betalen. Noord-Hollandse klinieken vergoeden dat vaak uit eigen zak, maar kunnen die financiële steun niet langer garanderen, waarschuwt Femke van Straaten, bestuurder van de abortusklinieken in Heemstede en Amsterdam. Wees flexibel Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben abortusklinieken de mogelijkheid flexibel te zijn in hun tarieven. Ook zou het volgens hem gaan om een kleine groep. "Ze kunnen hun buffers gebruiken om behandelingen (deels) te vergoeden voor vrouwen die dit zelf niet kunnen."

Haarlemse ingang abortuskliniek - NH Nieuws

Maar het vergoeden van een abortus of het treffen van financiële regelingen met deze 'kleine groep vrouwen' jaagt de klinieken juist op enorme kosten, verklaart de directeur. Lobbyen om geld Het afbreken van een zwangerschap kan oplopen tot bijna 1200 euro. "Klinieken en anderen springen vaak bij, maar dit lukt niet in alle gevallen. We willen deze groep graag tegemoet blijven komen, maar moeten nu voor geld lobbyen bij allerlei vrouwenrechtenorganisaties. De overheid vindt dat klinieken dat zelf moeten regelen."

Quote "Abortus is een recht dat toegankelijk moet zijn én blijven voor alle vrouwen" Femke van Straaten, bestuurder abortusklinieken Noord-Holland

De sector staat in Noord-Holland al langer onder druk. Jaarlijks worden er in Nederland gemiddeld 30.000 zwangerschappen afgebroken, waarvan relatief gezien de meeste abortussen plaatsvinden in Noord- en Zuid-Holland. Dat blijkt uit cijfers van Fiom. Bijna 95 procent wordt volgens Van Straaten uitgevoerd in een abortuskliniek. Abortustoerisme Daarnaast hebben artsen te maken met abortustoerisme. Zo is Nederland een belangrijk uitwijkland voor Poolse vrouwen, omdat de abortustermijn hier ruimer is dan bijvoorbeeld in Duitsland en België. "De klinieken staan onder erg veel spanning. Als er langere wachttijden ontstaan, plannen we extra behandeluren in. Wij kunnen hier geen zorg uitstellen."

Speciale regeling voor Oekraïense vluchtelingen Sinds de oorlog hebben zeker 25 Oekraïense vrouwen zich bij een kliniek voor een abortus gemeld. Aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd door verschillende organisaties in een brief gevraagd een jaarlijks bedrag vrij te maken, "zodat abortuszorg voor Oekraïense vluchtelingen en alle andere onverzekerde vrouwen, die hier tijdelijk of permanent wonen gegarandeerd is." Voor de Oekraïense vrouwen kwam er uiteindelijk verlossing: dankzij een speciale regeling wordt sinds 1 juli ook bepaalde zorg buiten het basispakket vergoed, zoals anticonceptie en abortuszorg. Maar de overige vrouwen staan nog altijd met lege handen. "Met de nieuwe regeling valt weer de grootste groep buiten de boot. We moeten abortuszorg niet alleen goed regelen voor Oekraïense vluchtelingen. Waarom krijgen niet alle onverzekerde vrouwen zo'n speciale regeling?", reageert Van Straaten. 'Risico op misbruik van vergoeding' Axel Dees, woordvoerder van Kuipers, zegt dat het 'niet eenvoudig is te beargumenteren', waarom abortuszorg alleen wordt vergoed voor Oekraïense vrouwen. "Er ontbreekt een objectief criterium voor afbakening van de doelgroep. Het aanpassen van de subsidieregeling levert ook een risico op misbruik van deze vergoeding op." Volgens directeur Van Straaten veroorzaakt het kabinet hier onnodig veel leed mee. "De kosten voor de samenleving zijn veel hoger, als kwetsbare vrouwen genoodzaakt zijn een ongewenste zwangerschap uit te dragen. Vrouwen die geen moeder willen zijn, daar lijdt ook het kind onder."

De benodigde kosten om abortus voor iedereen toegankelijk te maken, zijn voor de overheid verwaarloosbaar, stelt directeur Van Straaten. "Het gaat gemiddeld om zo'n 250 gevallen per jaar, waarvan de helft abortushulp aanvraagt in Noord-Holland. De huidige financiële drempel heeft een enorme impact op de levens van deze vrouwen." 'Niet haalbaar' Toch houdt het ministerie ook na de geschetste situatie in Noord-Holland voet bij stuk: "De reguliere tarieven voor de abortuszorg zijn hoog genoeg. Financiële overschotten kunnen hiervoor worden ingezet. Er is gekeken naar mogelijkheden om de subsidieregeling aan te passen, zodat klinieken de kosten van alle ongedocumenteerden vergoed krijgen. Dat blijkt juridisch niet haalbaar." Zonder subsidie zet het kabinet niet alleen de levens van deze groep vrouwen op het spel, maar ook de toekomst van de laatste twee abortusklinieken in Noord-Holland. "Iedereen hoort baas in eigen buik zijn. Abortus is een recht. Dat moet toegankelijk zijn én blijven voor alle vrouwen."