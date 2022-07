Datingavond voor Nandy, Femke en Stefan: 'Met autisme is liefde vinden lastiger'

"Ik ben nu vier jaar single en dat is soms best eenzaam, ik hoop daarom hier de liefde te vinden." De 29-jarige Nandy Benneker uit Alkmaar heeft het daten via gangbare sites als Tinder nog niet afgezworen, maar ze vindt het daten via Autdating een uitkomst.

De Alkmaarse is niet onervaren als het om daten gaat. Ze maakte eerder ook 'normale' afspraakjes via de dating-app Tinder, maar dat viel niet altijd mee.

Ze zit bij stadsstrand De Kade. Tegenover haar aan tafel zit haar match, een 34-jarige man. Ze kletsen gezellig. "Ik ben van de zenuwen zijn naam even vergeten, maar het gaat eigenlijk best wel goed, we kunnen goed met elkaar praten", vertelt ze met een grote glimlach op haar gezicht. "Ik voel al wel wat kriebeltjes."

"Dat is toch wat ongemakkelijk, want je ziet elkaar alleen maar op foto's. Ook hebben jongens dan heel veel zelfvertrouwen en dat heb ik niet. Je hebt hier ook één-op-één contact en er is begeleiding bij, waardoor het veel veiliger voelt."

Elisah Gildemeyer is een van de begeleiders die namens Kop-Zorg de deelnemers aan de date-avond ondersteunt. Kop-Zorg is een organisatie die hulp biedt aan jongvolwassenen met autisme.

"Het is voor veel jongeren met autisme lastiger om sociale contacten aan te gaan. Hoe spreek je mensen aan? Wat vraag je tijdens een date? We oefenen dat ook met de jongeren en we houden goed in de gaten of mensen zich op hun gemak voelen."

Om ervoor te zorgen dat het gesprek met je match niet vastloopt, liggen er ook gesprekskaartjes op tafel met daarop vragen. Waar kun je ontzettend van genieten? Of wat maakt het leven de moeite waard? De 20-jarige Femke Brucher uit Heiloo en de 21-jarige Stefan uit Dirkshorn maken er gretig gebruik van.

Opgelicht

Voor Femke is het vooral fijn dat haar dates weten dat ze autisme heeft. "Je begrijpt elkaar heel goed omdat je in hetzelfde schuitje zit. Je weet waar iemand doorheen gaat en je kan elkaar dan ook steunen." Haar match Stefan kan dat beamen.

Hij weet sinds oktober dat hij autisme heeft en vindt het fijn dat hij tijdens het Autdating elkaar recht in de ogen kan kijken. "Ik heb ook via datingsites afspraakjes gemaakt maar toen ben ik dus opgelicht. Er werd via internet steeds meer geld aan mij gevraagd en als jonge jongen ben ik daar helaas ingetuind. Dit helpt wel om je niet meer alleen te voelen."

Wil je weten of de vonk is overgeslagen tussen Femke en Stefan? Bekijk hieronder de beelden: