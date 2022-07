Eerste Bibian Mentel Playground geopend, in haar eigen woonplaats Loosdrecht

In april ging de eerste schop de grond in en nu is het eindresultaat eindelijk daar: de eerste Bibian Mentel Playground is geopend. De locatie is een symbolische, het ligt namelijk tussen de sportvelden langs het Jagerspaadje in Loosdrecht, de woonplaats van de overleden paralympisch kampioene.

Het is een drukke bedoening. De kinderen scheuren over de heuvels van de zogenoemde pumptrack, een skatebaan die ook toegankelijk is voor lichamelijk uitgedaagde kinderen in bijvoorbeeld een rolstoel. Dat is ook de gedachte achter de playground en de droom van Bibian Mentel: dat alle kinderen daar met elkaar kunnen spelen.

Achter de pumptrack ligt dan ook een speelplaats die toegankelijk is voor lichamelijk uitgedaagde kinderen. De playground is daarmee de eerste in zijn soort in Nederland.

Ty, Jazz en Reeve

En dat in de achtertuin van de Loosdrechtse Mentel. "We hadden vanochtend een drone vanuit onze achtertuin opgelaten en we konden de playground gewoon zien liggen", zegt Edwin Spee, de partner van Bibian. "We hopen dat hier een chemie en sfeer van gezelligheid zal ontstaan en dat zal ook zeker lukken."

De playground is nog niet helemaal af. Zo moet het ingezaaide gras nog even flink doorgroeien en moet er nog een houten wall komen in een van de scherpe hoeken van de baan waar overheen geskate kan worden.

De playground begon als een idee van de Loosdrechtse broertjes Ty, Jazz en Reeve. In 2020 startte ze een campagne om een zogenoemde pumptrack in hun woonplaats te realiseren. Zij riepen hulp in van Mentel, die met haar foundation er de hele playground omheen heeft ontwikkeld.