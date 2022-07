De Peiling: vrouwen moeten meer gaan werken

Personeelstekort is een van de grootste problemen waar Nederland op dit moment mee te maken heeft. Horecazaken blijven daardoor gedwongen dicht, scholen maken vierdaagse lesweken en de tekorten op Schiphol brengen de vakantie van menig Nederlander in gevaar. Maar Nederlandse vrouwen werken het minst als je het vergelijkt met andere Europese landen. De oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt lijkt dus nog vanzelfsprekender: er moet meer gewerkt worden door vrouwen.

Ondanks het feit dat vrouwen tegenwoordig beter opgeleid zijn dan mannen, gaat tweederde van de Nederlandse vrouwen na hun studie in deeltijd werken. De gemiddelde werkweek van mannen komt uit op 40 uur per week, waar dat bij vrouwen slechts 27 uur is. Uit onderzoek van McKinsey bleek dat als vrouwen een uur meer zouden werken in het onderwijs of in de zorg, de tekorten zijn opgelost.

Maatschappelijk probleem

Liesbeth Staats, journalist en programmamaker, geeft aan dat het hier onder meer gaat om een maatschappelijk probleem door de sterke moedercultus en de manier waarop onze samenleving is ingericht. Nog altijd hebben veel vrouwen in Nederland het gevoel dat ze thuis harder nodig zijn dan op de werkvloer. Vrouwen besteden gemiddeld tien uur per week meer aan onbetaalde arbeid dan mannen, zoals het huishouden, de kinderen en mantelzorg. Als gevolg daarvan is eenderde van de Nederlandse vrouwen niet financieel onafhankelijk.

Vind jij dat Nederlandse vrouwen meer zouden moeten werken om zo het personeelstekort tegen te gaan?