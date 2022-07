Sporthal Assendelftse atletiekvereniging wordt crisisopvang voor 225 vluchtelingen

De sporthal van atletiekvereniging Lycurgus in Assendelft wordt ingericht als crisisopvang voor vluchtelingen. De opvang opent in het weekend van 15 juli en blijf tot 1 oktober open. Dat betekent dat er binnen niet kan worden gesport. Buiten gaan de activiteiten gewoon door.

De opvang in Ter Apel in Groningen is al tijden overvol. Afgelopen nacht hebben er bijvoorbeeld 30 asielzoekers buiten geslapen, meldt RTV Noord. De vluchtelingen konden wel naar andere locaties, maar die waren ver weg en ze waren bang om afspraken in Ter Apel te missen.

225 plekken per regio

Omdat de opvang zo vol zit, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan alle veiligheidsregio's in Nederland gevraagd om 225 plekken vrij te maken voor noodopvang van asielzoekers. In Velsen-Noord komt er vanaf 1 augustus een cruiseschip, dit blijft hoogstwaarschijnlijk een half jaar in gebruik als opvanglocatie.

Ook in Heiloo is vorige week in allerijl een sporthal ingericht met plek voor 175 asielzoekers. NH Nieuws maakte onderstaande reportage.

