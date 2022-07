Vogelkijkhut vernield terwijl Bertus net alles had opgeknapt: "Gewoon stom"

Vogelaar Bertus van den Brink is nog altijd een beetje ontdaan. Een vogelkijkhut die over het Eemmeer uitkijkt is vorige week door vandalen vernield. Alle planken aan de zijkant van de hut lijken eruit getrapt, dus erg beschut zit je niet meer. "Ik ben er heel erg pissig over, dit is gewoon stom."