Nieuwe wegafsluiting wacht: wekenlang geen verkeer van Hilversum naar Laren

Verder blijkt dat het tunneltje net even te ver uit de richting ligt van het kruispunt. Dat is een andere reden waardoor het langzame verkeer liever de provinciale weg oversteekt dan om te lopen of te fietsen en onder de Hilversumseweg door te gaan. Overigens gaat de provincie onderzoeken welke aanpassingen te doen zijn. Later dit jaar moet daar duidelijkheid over zijn.

Fietsers en voetgangers ervaren deze tunnel, die in 2010 is gerealiseerd en de provincie een smak geld heeft gekost, als een onprettige verbinding. Zo is de helling voor veel fietsers te steil, de bocht te scherp en het oppervlak te glad. Die combinatie heeft al tot menig valpartij en ongeluk geleid.

In elf weken tijd moet er een langgerekt voorrangsplein komen tussen het wegrestaurant en het Larense museum. Belangrijk om te weten is dat het doorgaand verkeer (lees: de auto's) voorrang hebben. Er komen oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, vóór de oversteekplaatsen worden snelheidsremmers geplaatst, tussen de Hilversumseweg en de ventweg komt een haag die het langzame verkeer leidt naar het voorrangsplein en de bushaltes worden verplaatst.

Al op de agenda

De klus aan de N525 staat al langer op de agenda van de provincie, maar het was wachten totdat de onderdoorgang (geen tunnel, want dat is vanaf 250 meter of langer en deze is 249,50 meter) aan de Oosterengweg in Hilversum klaar is. Voor de werkzaamheden was achttien maanden bedacht, maar dat is gigantisch uitgelopen en duurt nu zo'n 2,5 jaar. De Alexiatunnel gaat zaterdag 6 augustus open, waardoor Hilversummers weer ongehinderd via deze weg richting de A27 of Baarn kunnen rijden.

Op maandag 15 augustus starten de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 22 augustus gaat de weg op slot voor het verkeer uit Hilversum. Automobilisten kunnen rijden tot aan de dagrecreatiecamping, maar daar houdt het verkeer op. Het verkeer uit Laren kan in die periode wél gewoon naar Hilversum blijven rijden.

Omrijden

Tot en met vrijdag 4 november, zoals de planning is, zijn er twee officiële omleidingsroutes. De eerste is zoals gezegd over de Oosterengweg en de andere loopt via de Naarderweg/Ceintuurbaan naar de Amersfoorstsetraatweg in Bussum, waar het verkeer naar de A1 toe kan.