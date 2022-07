Met een elftal aan proefspelers wint Telstar met 2-0 van FC Lisse

Met een compleet elftal aan proefspelers heeft Telstar het oefenduel tegen FC Lisse met 2-0 gewonnen. In de eerste helft scoorde Anwar Bensabouh en in de tweede helft bepaalde Niels van Wetten de eindstand.

NH Sport / Thomas Brood

Testspelers Ook deze week is het een komen en gaan van testspelers in Velsen-Zuid. Eén van de spelers die op proef is, is Jonathan Mulder. ADO Den Haag was zijn laatste club waar hij voor speelde. "Het was verrassend, maar zo is voetbal. Ik krijg één week om mij te bewijzen bij Telstar", vertelt Mulder. Tekst loopt door onder video

Jonathan Mulder krijgt één week om zich te bewijzen bij Telstar - NH Nieuws

Bij Telstar zijn momenteel de volgende spelers op proef: Joey Houweling

Stanley Akoy

Jonathan Mulder

Marko Kerkez

Quinten van den Heerik

Mikhel Ainsalu

Jorginho Soares

Vladislavs Lazarevs

Ranu Burger

Donaldoni Zambou Nguemechieu

Tyrone Owusu

Quote "Het is nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden" telstar-trainer mike snoei

Trainer Mike Snoei geeft aan dat er nog ruimte is voor zo'n vier tot vijf versterkingen, maar dat het wel lastig is om in één week een speler te beoordelen. Ook kan je maar één keer geld uitgeven waardoor je wellicht later in de transferperiode geen budget meer hebt voor een buitenkansje. "Dit is een betere groep testspelers, maar het is nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden." Tekst loopt door onder video

Trainer Mike Snoei over het komen en gaan van testspelers bij Telstar - NH Nieuws

Aanstaande vertrek Zakir Tegenover de komst van nieuwe spelers staat het vertrek van Yassine Zakir. Hij was vorig jaar één van de smaakmakers bij Telstar. "Hij heeft voor een andere uitdaging gekozen. Dat vinden wij heel erg jammer, want ik zag er nog wel muziek in. Als hij denkt hier niet aan spelen toe te komen en niet het gevecht wil aangaan met een concurrent. Dan moet je ook een andere keuzes maken", aldus Snoei.

Quote "Hij heeft voor een andere uitdaging gekozen" telstar-trainer mike snoei

Zakir is vermoedelijk niet de enige speler die vertrekt bij Telstar. "Er wordt aan één tot twee spelers getrokken. Als er clubs komen dan hangt daar een prijskaartje aan", vertelt Snoei.

Mike Snoei over het aanstaande vertrek van Yassine Zakir - NH Nieuws