Peter (73) krijgt stuk afgebroken geluidswal A9 als herinnering aan zoon Caspar

De 73-jarige Amstelvener Peter krijgt binnenkort op zijn eigen verzoek een stuk van één van de geluidswallen langs de A9 bij Amstelveen, die deze dagen wordt afgebroken. Het is een tastbare herinnering aan zijn zoon Caspar, die op 22-jarige leeftijd overleed. "Ik kan zijn spoor gelukkig nog volgen, en dat doe ik met volharding."

De geel-bruine geluidswal die deze dagen wordt ontmanteld, is in de afgelopen drie decennia door talloze jongeren bewerkt. Met spuitbussen welteverstaan, en dan vooral aan de snelwegkant waar je als voetganger niet mag komen. Onder hen was ook Peters zoon Caspar, die al in zijn vroege tienerjaren met graffiti in de weer was. Eén van zijn eerste tags (de handtekening van een graffiti-schrijver) was Rogue, die hij als 12- of 13-jarige onder meer achterliet op de geluidswal langs de A9.

Al dertig jaar beschermen de geel-bruine muren tussen pakweg de Sint Annakerk en het Keizer Karel College omwonenden en schoolgangers tegen het geluid van het voorbijrazende verkeer. Dat één van de geluidswallen nu moet wijken, heeft alles te maken met de aanpassingen aan de A9. Na jarenlang wikken en wegen is besloten de snelweg niet te ondertunnelen, maar te verdiepen, te verbreden en gedeeltelijk te overkappen. Als de werkzaamheden in 2026 zijn afgerond, hebben bewoners van het Oude Dorp niet langer een geluidswal, maar een park (op de snelwegoverkapping) voor de deur. Tot die tijd wonen ze naast het bouwterrein waar momenteel tijdelijke rijstroken - de zogeheten bypass - worden aangelegd. Het zicht op het bouwterrein wordt belemmerd door zeecontainers, die de geluidswal tijdelijk vervangen. Om de aanblik van de containers minder troosteloos te maken, hebben buurtbewoners ze onlangs zelf beschilderd.

"Hij vroeg me regelmatig of ik met hem over de A9 wilde rijden, zodat hij foto's kon maken. Ik wist nooit waarvan hij dan foto's wilde maken, maar nu weet ik dat hij op zoek was naar plekken om zijn tag achter te laten", vertelt Peter. Pas nadat Caspar was overleden is Peter zich ook gaan interesseren voor graffiti. Niet dat hij zelf met spuitbussen in de weer gaat, maar hij kijkt online wel veel video's over het omstreden fenomeen. Ook ging hij op zoek naar andere tags van Caspar, waarvan hij er een paar vond. "Eén daarvan was al bedekt door een andere tekening", herinnert Peter zich, "ook dat is graffiti."

Quote "Iedere keer als ik in bus 300 naar Schiphol zit, zie ik 'm voorbijkomen" Peter (73)

Met lichte gêne vertelt hij dat hij de tag van zijn zoon op de wal langs de A9 al een paar keer van dichtbij heeft bekeken en er foto's van heeft gemaakt. "Je mag daar eigenlijk niet lopen", voegt hij daar schuldbewust aan toe. Ook onbedoeld wordt hij regelmatig geconfronteerd met de handtekening van zijn zoon. "Iedere keer als ik in bus 300 naar Schiphol zit, zie ik 'm voorbijkomen." Toen hij hoorde dat de wal zou worden verwijderd, besloot hij er geen gras over te laten groeien. "In de bibliotheek ben ik naar een stand gelopen en heb ik de ambtenaar gevraagd of ik een stuk kon krijgen." Een paar mailtjes van de gemeente en Rijkswaterstaat later krijgt Peter het verlossende antwoord: hij krijgt zijn begeerde stuk van de geluidswal.

