Boerenblokkades zorgen voor veel lege schappen bij Jumbo in Zwaagdijk

De boerenacties hebben geleid tot veel lege schappen bij supermarkt Jumbo in Zwaagdijk. Omdat meerdere distributiecentra in het land werden geblokkeerd, was er geen aanvoer van producten mogelijk. Naar verwachting kunnen de schappen morgen weer worden bijgevuld.

"Wat een triest gezicht", jammert een klant als ze het entreepoortje van Jumbo Monique in Zwaagdijk passeert. Ze werpt een blik op de groente- en fruitafdeling en inderdaad, wel heel veel lege plekken. "Er is vandaag niets gekomen", zegt een medewerker. "Hopelijk kunnen we het morgen weer aanvullen."

Vooral bij de versproducten is de schaarste goed merkbaar. Zoals bij de melkproducten, maar ook bij de frisdrank zijn er veel lege plekken in het assortiment. Inmiddels zijn de distributiecentra van Jumbo niet meer bezet door de protesterende boeren en is de verwachting dat de voorraden snel worden aangevuld.

Geluk

Bij Albert Heijn in Medemblik juist weinig lege schappen. Tot opluchting van manager Dennis Kuipers. "Gisteren hadden we er meer last van. Vooral bij de zuivelafdeling. Wij hebben het geluk dat veel van onze producten uit het distributiecentrum in Hoorn komt. En die was niet geblokkeerd. En dat er gisterochtend nog geleverd kon worden. De klanten bleven er rustig onder."

Volgens brancheorganisatie CBL loopt de totale schade voor de supermarkten door de blokkades in de tientallen miljoenen.