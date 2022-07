Larense partijen willen voorstellen in begrijpelijk Nederlands: "Mensen haken af"

Als je als politiek meer betrokkenheid wil van de inwoners dan is het van belang dat je de taal van het volk gebruikt. In Laren komen twee partijen met een duidelijke oproep: gebruik begrijpelijk Nederlands. “De democratie functioneert beter als meer mensen meedoen.”

Verbeter de wereld begin bij jezelf. Onder dat motto willen Groen Laren en CDA Laren vooral de geschreven taal van de politiek verbeteren. Begrijpelijk Nederlands moet de norm zijn voor politieke voorstellen (moties), zodat de tekst voor iedereen te begrijpen is, waardoor de afstand tussen politiek en inwoner kleiner moet worden. De twee dienen woensdag een motie in waarin de politiek de opdracht krijgt alleen nog eenvoudig Nederlands te gebruiken.

"Woensdag ligt de Kadernota voor. Vraag aan een willekeurig iemand of hij weet wat dat is en je mag je gelukkig prijzen als twee of drie dat weten"

Hij haalt het Larens Journaal, de uitgave van de gemeente met daarin de gemeentelijke mededelingen, aan. “Hoeveel mensen weten wat in het geweer komen is?”, geeft hij aan. “Of probeer maar eens een vergunning digitaal aan te vragen. Dat is ook best een klus. neem Woensdag ligt de Kadernota voor. Vraag aan een willekeurig iemand of hij weet wat dat is dan mag je je gelukkig prijzen als twee of drie dat weten. En ambtenaren doen echt hun best, maar we moeten stoppen met dat jargon (vaktaal, red,)”, luiden nog twee voorbeelden.

Goede voorbeeld

Vos merkt weinig betrokkenheid op vanuit de samenleving bij de raad. Dat heeft voor een groot deel te maken met het taalgebruik. Nederland telt 2 miljoen laaggeletterden. Dat zijn veel mensen die niet kunnen lezen en schrijven of daar moeite mee hebben. Ook vanuit die optiek hebben de gemeente en de politiek een taak te vervullen. Schaar het onder het goede voorbeeld geven. Stoppen met jargon en leren goed te communiceren in voorstellen, op websites en andere uitlatingen.

“We moeten lezersgericht schrijven en communiceren. Als je dat niet doet, dan haken mensen af. Je moet er moeite voor doen, want als je dat niet doet dan verlies je het contact”, is zijn overtuiging.

11.000 inwoners

Alles begint met goed realiseren voor wie je bezig bent als politicus. Dat is niet alleen dat kleine clubje dat alle politieke ontwikkelingen op de voet volgt, maar het betreft alle 11.000 inwoners van Laren. Als zij (beter) begrijpen wat er leeft en speelt in de raadszaal dan kunnen zij meedenken en -beslissen. Dat vergroot de betrokkenheid, wat winst is voor de democratie, zo luidt de redenatie.

Voor ambtenaren en politici vraagt dit een andere mindset en handelswijze. Taalniveau 1, eenvoudig Nederlands, moet in de stukken en voorstellen de norm zijn. Binnen de BEL-Combinatie, de ambtelijke organisatie van Blaricum, Eemnes en Laren, houdt één ambtenaar zich bezig met de taalmaterie. Van deze kennis kunnen de raadsleden gebruiken net zoals die van andere professionals en organisaties.

Optimist

De motie Begrijpelijk Nederlands van Groen Laren en CDA Laren komt woensdag aan bod tijdens als de raad de Kadernota - de voorbereiding op de begroting in november - behandelt. Vooraf is er niet voldoende steun voor de motie, maar Vos zegt een optimist te zijn. “Ik zie ook niet in hoe je hiertegen kunt zijn”, meldt hij. Als de meerderheid woensdagvond instemt, dan is eenvoudig Nederlands vanaf dan de norm in de Larense voorstellen en overzichten.