Tweede Kamer stemt tegen sluiting kooksfabriek 2 en voor onderzoek naar vergroening bij Tata Steel

Eerder mislukte het al twee keer en ook vandaag is dat niet anders: de Tweede Kamer stemt namelijk tegen snelle sluiting van kooksfabriek 2 op het terrein van Tata Steel. Daarentegen was er wel een meerderheid voor onderzoek naar mogelijkheden tot vergroening voor 2030. Daarmee is de sluiting nog niet volledig van de baan. Greenpeace en Frisse Wind reageren op de uitslag van de stemming.

De twee eerder ingediende moties kwamen niet eens tot een stemming. Vandaag dus wel maar met een negatieve uitkomst. De andere motie die werd ingediend en betrekking heeft op Tata Steel werd wel aangenomen. Er is een meerderheid voor onderzoek naar snellere vergroening.

Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie Greenpeace Nederland reageert op de uitkomst van vanmiddag. "Dit is zeker goed nieuws. De aangenomen motie zorgt voor snellere actie voor het milieu en de gezondheid van omwonenden. Maar het maakt ook de weg vrij voor sluiting van de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel. Dat is onder andere de kooksfabriek." Voor de hand liggend Die fabriek hoeft nu dus niet te sluiten maar dat is volgens Oulahsen nog zeker niet uitgesloten. "Het is jammer dat die motie het niet gehaald heeft, maar als er echt wordt gekeken naar manieren om de uitstoot terug te brengen, dan is sluiting van de kooksfabriek de meest voor de hand liggende optie." Tekst gaat verder onder de foto

Tata Steel IJmuiden - NH Nieuws

Jaap Venniker van Frisse Wind ziet vandaag ook als een positieve dag. "Het was wel een beetje onze verwachting. Dat onderzoek is echt goed nieuws. Dat verder wordt gekeken wat gedaan kan worden. De kooksfabriek blijft de grootste vervuiler die er is volgens de meeste onderzoeken." Bewezen effectief Ook Jaap denkt dat de kooksfabriek als grootste vervuiler uit dat onderzoek naar voren zal komen. "Het zou mogelijk zijn dat de kooksfabriek alsnog dichtgaat, omdat dat voor de directe omgeving gelijk gezondheidswinst oplevert. In het buitenland zijn dit soort fabrieken al gesloten in de buurt van bewoning. Het is daar al bewezen effectief gebleken." Jaap hoopt dat het onderzoek uit zal wijzen dat de meest groene stap die gezet kan worden, het sluiten van de fabriek is. "Er is nu nog geen harde datum voor de sluiting van de kooksfabriek. Het zou mooi zijn als die er wel komt en de fabriek bijvoorbeeld over twee jaar sluit. Tata Steel kan de kooks ook elders inkopen. Daar kan je van zeggen dat je het probleem alleen verschuift maar de ruim 50 jaar oude fabriek geeft gewoon heel veel overlast. Met ons camerasysteem houden we dat ook in de gaten. Als je het inkoopt komt de kooks uit een nieuwere fabriek die bovendien niet in zo'n dichtbevolkt gebied staat", stelt hij.

Rapport Eerder vandaag is Milieudefensie met een rapport naar buiten gekomen over hun onderzoek naar de invloed op het klimaat van de staalfabrikant. Milieudefensie heeft van 29 verschillende vervuilers het klimaatplan bestudeerd. Geen van hen gaat de klimaatdoelen halen. "Dit laat zien dat deze bedrijven op ramkoers liggen met het klimaat", zegt Milieudefensie-directeur Donald Pols.

Peter van Boesschoten van Tata Steel reageert op de uitkomst van dit onderzoek: "Wij hebben het rapport gelezen en in zijn totaliteit zijn dit geen uitkomsten om trots om te zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering en daar helpen analyses als die van Milieudefensie bij. We zullen de punten waar we volgens Milieudefensie kunnen verbeteren oppakken, zoals bijvoorbeeld de rapportage van onze scope 3-emissies. We delen de zorg om het klimaat en de omgeving, en daarmee de noodzaak om te versnellen. Belangrijk is dat we hierbij gezamenlijk optrekken met overheid, ngo’s en anderen. We willen voor 2030 met de huidige installaties de CO2-uitstoot met enkele honderden kilotonnen verminderen. Wij geloven dat we hiermee de goede weg zijn ingeslagen."