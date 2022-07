Ouders vermiste Sumanta blij met veroordeling, maar verdrietig door gebrek aan antwoorden

De ouders van de vermiste Sumanta Bansi zijn blij met de veroordeling van Manodj B. tot vijftien jaar cel. Toch overheerst er ook verdriet. Want op de belangrijkste vraag waar het lichaam van hun dochter is, is geen antwoord gekomen.

"Ze zijn blij dat er een veroordeling is. Aan de andere kant vinden ze ook dat het leed, dat ze is aangedaan, niet in verhouding staat met de straf. Want je krijgt je dochter er niet meer mee terug", aldus hun advocaat Priya Soekhai.

Zelf zijn de ouders te geëmotioneerd om te reageren. Moeder Sharmila Nanda begint te huilen als de straf wordt uitgesproken. De hele rechtszaak is ze zwaar gevallen, legt hun advocaat uit. "Je dochter is om het leven gebracht. Ze zeggen: hij krijgt 15 jaar, wij hebben levenslang. Wij kunnen onze dochter nooit meer ontmoeten. Dat maakt het lastig."

Waar is lichaam Sumanta?

Maar wat vooral blijft steken is dat ze niet weten waar het lichaam van Sumanta is. Meerdere zoektochten leverden niks op. En de ouders hadden de hoop dat Manodj B. tijdens de rechtszaak zou vertellen waar Sumanta gevonden kan worden.

Zo deden ze nog in hun slachtofferverklaring een emotionele oproep. "Wees een man en vertel tenminste waar we haar kunnen vinden. Wij kunnen niet eens afscheid van haar nemen", was de oproep van vader Marlon Bansi.

Maar Manodj B. ontkent iedere betrokkenheid en zegt niet te weten waar het lichaam is. Maar daar gelooft de familie niks van. "Ze hopen ooit toch antwoord te krijgen, en erachter te komen waar hun dochter ligt en haar dan alsnog een waardig afscheid te kunnen geven.

Hoger beroep

Medeverdachte en de vader van Manodj, Dwarka B., werd niet veroordeeld. De man zou volgens het OM hebben afgeweten van de daad, maar er is geen bewijs dat hij medeplichtig is.

Manodj B. laat via zijn advocaat Peter Plasman aan NH Nieuws/WEEFF weten in hoger beroep te gaan tegen de straf. "Hij was enorm teleurgesteld in de uitspraak, en was er heel duidelijk in dat hij een hoger beroep wilde aantekenen."