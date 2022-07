Groenteverwerkingsbedrijf Hessing snijdt stuk minder groenten en fruit door boerenacties

De kans dat je een zakje gesneden groente of bakje vers fruit van Hessing Supervers uit Zwaagdijk opentrekt, is door de blokkeeracties van de boeren een stuk kleiner geworden. Het transportschema liep maandag volledig in de soep en de productie moest flink worden aangepast. Met een kostenpost van tienduizenden euro's tot gevolg.

Hessing is vooral bekend van de zakjes gesneden groente en bakjes fruit en levert onder meer aan supermarkten, fastfoodketens en horeca. Alleen al op de locatie in Zwaagdijk werkt zo'n 700 man. "De planning luistert bij ons altijd heel nauw. We maken dagverse producten en dat 24 uur per dag", schetst Rens van Brugge.

Als directeur logistiek heeft hij een aantal pittige dagen achter de rug. Want de planning voor zo'n 140 chauffeurs kon maandag al snel in de prullenbak. Een aantal van zijn chauffeurs zaten urenlang 'vast' op de verschillende distributiecentra in het land. Deze werden door boze boeren geblokkeerd, uit onvrede over het stikstofbeleid van de overheid.

20 uur vast

Van Brugge: "Eén chauffeur van ons heeft zelfs 20 uur in Woerden gestaan. Daar is het distributiecentrum van Jumbo. Hij was er al voor de blokkade om te lossen, maar kon vervolgens niet meer weg. Uiteindelijk hebben we hem met de auto opgehaald. Zijn truck staat er nog. Die halen we later wel op."

Noodgedwongen werd ook – in overleg met grote klant Jumbo – de productie afgeschaald. Er werd dus minder groente en fruit verpakt, dan was voorzien. "Het had geen nut om meer te gaan maken, want vrachtwagens konden het niet kwijt." En ook op dinsdag wordt er maar liefst 40 procent minder geproduceerd.

Een deel van het groente en fruit heeft Zwaagdijk dus niet verlaten. En dat zijn heel wat kilo's. Wat gebeurt daarmee? "Als het nog voldoende lang houdbaar is, gaat het naar de voedselbanken in de omgeving. Het overige belandt in de afvalbak."

Financiële schade

Het is nog lastig om voor Van Brugge in te schatten hoe groot de financiële schade is die Hessing oploopt door de acties van de boeren. "Maar het loopt al snel in de ettelijke tienduizenden euro's. Dat kan zo richting de 50 duizend gaan, of een ton. Heel jammer. Ook omdat we het niet zomaar kunnen doorbelasten aan wie dan ook."

Van Brugge is er nog wel even zoet mee. "Wat je ook van het standpunt van de boeren vindt, hier wordt niemand beter van. Zeker wij niet. Het duurt nog dagen voordat het rittenschema weer helemaal op orde is."