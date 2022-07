Lege schappen in de Lidl: "Ik improviseer er wel omheen"

De boerenblokkade van het Lidl-distributiecentrum in Almere heeft vandaag tot lege schappen geleid bij filialen in Noord-Holland en Flevoland. Klanten grepen vooral mis bij fruit, groenten en zuivelproducten. Lidl bevestigt dat de leveringsproblemen een gevolg zijn van de protestacties en dat het met name de versproducten zijn die tijdelijk in kleinere getalen in de schappen komen.

"Je merkt het meteen als je binnenkomt", laat een jongedame weten. "Groente, fruit, vlees, vleeswaren, melkproducten. Heel veel lege plekken." Een wat oudere dame die een bijna lege kar voortduwt, beaamt het beeld. "Maar het is niet zo'n probleem", relativeert ze."Dan improviseer je er gewoon omheen. Het moet alleen niet te lang duren want dan is er op een gegeven moment echt niks meer."

Via een briefje op de deur besloot de Lidl in Hilversum de klanten bij binnenkomst alvast te waarschuwen dat ze wellicht teleurgesteld zouden kunnen worden. Navraag bij boodschappers die de zaak na het shoppen verlaten, leert dat er inderdaad veel schappen leeg blijven vandaag.

Ook een echtpaar op leeftijd dat net op het punt staat de supermarkt in te gaan, zegt de boeren te steunen. "We zijn solidair met ze. De landbouw en visserij krijgen genoeg op hun donder. Het wordt een keertje tijd dat ze tegemoet worden gekomen."

"We gaan niet hamsteren, dat gaan we niet doen"

Grote zorgen dat de situatie leidt tot serieuze voedselschaarste hebben de meeste boodschappers niet. "Het zou best kunnen dat het in de toekomst een tandje erger wordt", verzucht een dame die de boodschappen in haar stationwagen zet. "Ik maak me daar nu niet druk over, we zullen het zien."

Ook het echtpaar op leeftijd laat zich vooralsnog niet gek maken. "Tuurlijk, het is even onhandig", zegt de man des huizes. "Maar we gaan niet hamsteren, dat gaan we niet doen." Een dame met een rolmandje achter haar aan laat weten: "Er zijn ergere dingen. Voorlopig zit mijn mandje nog vol."