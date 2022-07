College wil bieb verhuizen naar Gooische Brink en Kerkbrink herinrichten

De Kerkbrink in Hilversum moet flink op de schop en de bibliotheek van Hilversum moet verhuizen naar de Gooische Brink. Dat zijn de plannen van het kersverse college om de 'Brinkkant' van het centrum nieuw leven in te blazen. De plannen moeten nog langs de gemeenteraad.

Het metalen monster dat de muziektent is, verdwijnt en het versteende plein moet groener worden. Ook moeten de voetgangers de overhand krijgen op het plein.

Het tweede voorstel is dat het college de Kerkbrink op de schop wil. Het idee is dat het "DNA van het oude schapendorp dat Hilversum ooit was, hier kennis maakt met het DNA van de mediastad die Hilversum nu is."

Naast een intreden in de Gooische Brink moeten meerdere partijen de ruimte gaan delen. "Zonder aparte ruimtes, alles moet integraal", zo laten de partijen weten. Zo zullen er onder anderen meerdere studenten en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid hun intrede doen. Zo moet de Gooische Brink minder een winkelfunctie, maar meer een maatschappelijke functie gaan krijgen.

Hier hangt wel een prijskaartje aan, want de bieb moet om de verhuizing te bekostigen structureel een miljoen euro meer subsidie krijgen. Dit komt neer op 2,5 miljoen per jaar. Maar van dit bedrag moet de bieb een nog bredere maatschappelijke functie vervullen. Zo willen de medewerkers graag hulp bieden aan digibeten, naast laaggeletterdheid wat ze al bestrijden.

Het eerste voorstel is de verhuizing van de bibliotheek van de 's-Gravelandseweg naar de Gooische Brink in de passage. Hiermee gaat de bibliotheek van drieduizend naar vijfduizend vierkante meter en neemt het aan een zijde van de brink op verschillende plekken maar liefst twee verdiepingen in beslag.

Bij een pleintje verderop bij het beeld van de Erfgooier wordt op dit moment veel gebouwd en zijn horecaondernemers omringd met bouwactiviteit. Om de ondernemers op de Brink goed mee te nemen in de herinrichting wil het gemeentebestuur goed in gesprek gaan. "Dat mogen we niet afraffelen."

Als ambitieus doel stellen de betrokken partijen dat het plein de sfeer van het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht moet krijgen. "Een sfeer waardoor je nog een glas extra neemt."

Verkeersberen

Er zijn nog wel wat verkeerstechnische beren op de weg. Zo wil het college de bus die langs de Brink gaat eigenlijk weg hebben, maar zo makkelijk is dat niet. Zo valt de bus onder de concessie van de provincie Utrecht en verbindt de bus het centrum met Kerkelanden.

Naast de bus is er ook veel fietsverkeer langs het centrum. Ook hier moet nog naar gekeken worden. Voetgangers moeten de overhand krijgen. "Dit gaan we allemaal onderzoeken", zegt wethouder Arno Scheepers over de verkeersberen.

De gemeenteraad zal in september van dit jaar zich buigen over de plannen. Als alles groen licht krijgt, moet het in de loop van 2024 klaar zijn.