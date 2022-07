Filmende omstanders door hulpverleners weggestuurd na dodelijke crash N242

Bij het dodelijke ongeval op de N242 in Heerhugowaard hebben meerdere mensen geprobeerd foto's en video's te maken. Ze zijn door hulpverleners weggestuurd. Bij de frontale botsing maandagochtend overleed een 21-jarige man , een ander slachtoffer (27) ligt nog in het ziekenhuis. "Wat als het familie van jou is?"

Ook wordt op de N242 eerste hulp verleend en geprobeerd een slachtoffer te reanimeren: de weg is uren afgesloten. Nu blijkt dat in die tijd omstanders hebben geprobeerd foto's en video's te maken en de politie daar 'meermaals hinder' van heeft ondervonden.

"Maar als wij daar druk bezig zijn, misschien wel met het redden van iemands leven, hebben we geen behoefte aan omstanders die er met hun mobieltje bovenop staan." Hij vraagt omstanders om even na te denken voordat ze zoiets doen. "Stel dat het jouw vader, moeder, zusje of broertje is die daar ligt, zou je dan ook nog je mobieltje erbij pakken?"

De zwaargewonde Heerhugowaarder van 27 ligt op dit moment nog in het ziekenhuis. De Fries hoefde niet naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk loopt nog een onderzoek van de politie.

Dashcambeelden

Daarbij kunnen zij wel wat hulp gebruiken: mocht je maandagochtend rond 7.10 uur in de buurt zijn geweest op de N242 en een dashcam hebben, zou de politie die beelden graag willen hebben. Op dit moment heeft nog niemand zich gemeld.

Mocht je beelden hebben van tijdens of na het ongeval: het online verspreiden is absoluut niet de bedoeling, benadrukt de politie. "Met de media kunnen wij als politie afspraken maken - als we bijvoorbeeld de familie van de slachtoffers nog niet in kennis hebben gesteld."

Soms wordt er dan gewacht met het plaatsen van een nieuwsbericht. Maar bij de video's van omstanders is er geen controle. "Soms moeten wij eerst naar het huis van de nabestaanden voor 'een slechtnieuwsgesprek'. Als iemand bijvoorbeeld is overleden. Stel dat de familie voor die tijd een filmpje op internet ziet?"