Kabelbreuk legt pontveer stil: fietsers moeten flink om, bootjes hebben vrij spel

De kabel van het pontveer tussen Landsmeer en het Schouw is kapot hierdoor ligt de pont voor onbepaalde tijd stil. Volgens de provincie kan de kabel niet eerder dan donderdag 7 juli worden gerepareerd. Een aannemer gaat dan aan de slag om de pont weer in de vaart te krijgen. Hoe lang dat precies gaat duren is nog onbekend.

Een van de kabels van de pont ging maandagochtend kapot waardoor de pont niet mag varen. Het is niet de eerste keer dat de pont uit de vaart is. Vorig jaar moest de pont een week worden stilgelegd vanwege een wifi storing. De pont wordt veel gebruikt door scholieren uit Landsmeer. Fietsers moeten nu omfietsen via Amsterdam-Noord of de pont bij Ilpendam nemen om naar de overkant te komen. Boten over het Noord-Hollands kanaal kunnen vrij doorvaren zolang de pont buiten bedrijf is.