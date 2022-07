Dierenambulance Hoorn dringend op zoek naar vrijwilligers: "Kunnen het nu niet waarmaken"

De stichting Dierenambulance Hoorn kampt met een dringend tekort aan vrijwilligers en is daarom hevig op zoek naar mensen die zich bij hen aan willen sluiten. "We kunnen ons schema nu niet rond krijgen. En dat is een kwalijke zaak", zegt coördinator Debbie Warmenhoven.

Dierenambulance Hoorn is een stichting en draait volledig op vrijwilligers. In totaal werken er nu ongeveer 30 mensen belangeloos voor de stichting, die zich dag en nacht in de regio inzet om zieke of gewonde dieren te helpen.

"Onze organisatie valt of staat met vrijwilligers, zonder hen zijn wij niets", vertelt coördinator vrijwilligers Debbie Warmenhoven tegen WEEFF/NH Nieuws. "Dierenvrienden vanuit de West-Friese gemeenten weten ons steeds vaker te vinden en bellen met de meest uiteenlopende vragen naar onze mensen op de centrale. Maar ook achter de schermen houdt het werk nooit op door het bijhouden van de administratie, het maken van een planning en de contacten te onderhouden met mensen buiten onze organisatie."

Schema niet rond

Mede door langdurige ziekte van een aantal collega's kampt de Dierenambulance met een tekort aan vrijwilligers. "Het wordt nu echt vervelend", ziet Warmenhoven. "Normaal gesproken hebben we 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar iemand beschikbaar voor de dierenambulance en alles daarom heen, maar dat kunnen we nu niet meer waarmaken. Dat vinden we echt een kwalijke zaak."

Daarom is de Dierenambulance dringend op zoek naar extra handen. Bijvoorbeeld voor op de dierenambulance zelf, maar ook voor administratief werk kunnen vrijwilligers zich aanmelden. "Dit kan voor een dag of paar uur in de week zijn, of voor mensen die meer tijd vrij hebben."

