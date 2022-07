De Peiling: jongeren zitten teveel op hun smartphone

Urenlang scrollen op Instagram, filmpjes kijken op TikTok en Youtube of eindeloos met elkaar appen en Snapchatten. De smartphone bestaat vijftien jaar en speelt inmiddels een grote rol in ons leven. Vooral jongeren kunnen niet meer zonder en zitten gemiddeld vijf uur per dag op hun telefoon. Is dat zorgelijk omdat het bijvoorbeeld de schoolprestaties negatief beïnvloedt of is dit gewoon de nieuwe tijd en levert het ook veel op?

Elke vrije minuut staren naar het scherm van je telefoon. De smartphone bestaat vijftien jaar en op vele fronten is ons leven er drastisch door veranderd, positief én negatief. Bij jongeren lijkt de smartphone bijna vergroeid aan hun lichaam en gebruiken deze dan ook de hele dag door. Tegenwoordig is het doodnormaal om uren op je telefoon te zitten, maar dat heeft ook negatieve kanten.

Volgens neuropsychiater Theo Compernolle is de invloed op de schoolprestaties is groot. "Als pubers zich continu laten storen, dan hebben ze veel meer tijd nodig om te leren, maken ze veel meer fouten en ervaren ze veel meer stress." Ook genieten ze veel minder, zegt hij. Bij veel scholen is de telefoon al verboden in het klaslokaal en een aantal scholen zijn zelfs smartphonevrij. Niet alleen in de lessen, maar ook in de pauze is het mobieltje verboden.

Slaapproblemen door smartphonegebruik

Nog even een filmpje kijken in bed of een spelletje spelen voor het slapen is voor veel tieners ook vaste prik. Ze zitten zo vaak 's avonds op hun smartphone dat ze er slaapproblemen door krijgen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Door het schermgebruik stellen jongeren hun slaap uit, worden ze 's nachts vaker wakker en hebben zij meer klachten overdag, zoals moeite om wakker te blijven.

Toch zijn er ook positieve effecten van social media voor jongeren. Ze zijn vaak snel op de hoogte van het actuele nieuws en de laatste maanden staan er vrijwel continu Engelstalige jeugdromans in de top tien van meest verkochte boeken. Dit komt door de trend BookTok, waar jonge TikTok-gebruikers hun passie voor boeken delen, waardoor jongeren aan het lezen slaan.

Vind jij dat jongeren teveel op hun smartphone zitten of hoort het bij deze tijd?