Uit onvrede om stikstofbeleid wil Texel 'onafhankelijkheid': Vrije Republiek Tessel

Uit onvrede om het landelijke stikstof- en visserijbeleid en om hun boosheid kracht bij te zetten, gaan Texelaars een (ludiek) stapje verder: ze willen 'onafhankelijkheid'. Vrijdag wordt zodoende de 'Vrije Republiek Tessel' uitgeroepen. Er is al een kabinet gevormd, inclusief minister-president. Hoewel de actie niet serieus is, is de boodschap dat wel.