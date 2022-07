Imker Jaap is een bezige bij: Hij maakt honing, kweekt nieuwe volken én helpt andere imkers op weg

Jaap Broers is met zijn imkerij al jaren een bekende naam voor agrariërs in de Noordkop. Zijn bijenkasten worden op veel velden neergezet, zodat de bijen met hun bestuiving de oogst te kunnen verbeteren. Maar Broers helpt ook andere imkers met zijn bijen, ervaring én producten uit zijn winkel.

Imker Jaap bij zijn bijen-kijkhuis - NH Nieuws

"Een goed bijenvolk heeft gewoon een goede imker nodig", vertelt imker Jaap. Hij runt al jaren met zijn vrouw en zwager een imkerij waar veel te zien en te beleven is. Zo is er een speciale bloementuin aangelegd, waar tientallen verschillende soorten insecten op afkomen. Ook bouwde hij een bijen-kijkhuis dat deels gemaakt is van glas, zodat je de bij letterlijk aan het werk ziet. De bij is in de korte tijd dat hij leeft - gemiddeld zo'n 45 dagen - een harde werker. Vandaar de term 'bezige bij'. In de kijkkast is dan ook goed te zien dat de bijen continu heen en weer vliegen voor stuifmeel, zodat er honing wordt geproduceerd en larven gevoed kunnen worden. Jaap verhuurt zijn bijenkasten ook aan agrariërs. Dit levert hem verse honing op die hij kan verkopen in zijn honingwinkel, en de boer is erg blij met de bestuiving van bijen voor zijn gewassen.

Imkerij Regina doet veel meer dan alleen bijen houden - NH Nieuws

Bijen kweken Het komt wel eens voor dat een bijenkast overbevolkt raakt. Dan wordt die groep door Jaap gesplitst. De bijenkast heeft dan weer ruimte voor nieuwe inwoners. "Die volken zijn voor onszelf of voor de verkoop", aldus Jaap. Andere imkers weten de imkerij in Schagerbrug goed te vinden. Er wordt veel informatie uitgewisseld, maar Jaap verkoopt ook alle benodigdheden voor een nieuwe imker. "Die spullen zijn hier in de regio niet makkelijk te vinden", vertelt hij. Er gebeurt dus veel bij de imkerij en daar vertelt Jaap maar al te graag over. Hij opent komend weekend daarom zijn deuren voor bezoekers die meer te weten willen komen over het speciale leven van de bij. "Er valt veel over te vertellen."