Chris achtervolgde brandstichters tot op de snelweg: "De kogels vlogen me om de oren"

Een handgranaat, vergiftigd gehakt op het erf en nu drie brandbommen in een paar weken tijd. Voor oud-coureur Chris Leyds uit Naarden was de maat na al die treiterijen vol. Bij de laatste poging tot brandstichting twijfelt hij geen moment: hij springt in zijn auto en zet de achtervolging in. Aan NH Nieuws vertelt Chris hoe dat ging.

Daar hadden ze niet op gerekend, vertelt Chris. Naar eigen zeggen wist hij de auto van de daders te raken. "Ik probeerde ze aan de kant te duwen, maar dat is niet gelukt. Als reactie openden ze het vuur op mij." Ze zijn inmiddels aangekomen bij de A1, waar er tot twee keer toe op zijn auto is geschoten. "Ik wist buiten schot te blijven en achtervolgde ze vervolgens met 180 kilometer per uur op de snelweg."

Al ruim 4,5 jaar heeft Chris last van iemand die het op hem gemunt lijkt te hebben. "Zondagmorgen werden we weer wakker van een dreun," vertelt Chris. Brand bij de voordeur. Door de eerdere incidenten bij zijn huis aan de Amsterdamsestraatweg reageerde zijn gezin alert. "We hadden de taken verdeeld: de één belde 112, een ander bluste de brand en ik ging achter de daders aan."

Chris blijft in zijn huis slapen: "Dit is ons huis, ons paradijs en we gaan niet weg!" - NH Nieuws

En nu is het in korte tijd drie keer raak. "Op 20 juni is er een brandbom bij het hek gelegd," vertelt Chris. "Afgelopen zaterdag hebben ze geprobeerd een ruit in de slaan met een hamer." Hij vermoedt met het doel een brandbom naar binnen te gooien. "Maar degene die daar sliep is gaan schreeuwen en dat heeft ze afgeschrikt." Afgelopen zondag volgde de derde brandbom, nu bij de voordeur.

Twee jaar geleden ontplofte er een handgranaat in de voortuin. "De schade was enorm. Alle ruiten waren gebroken, de gevel beschadigd. Kijk, je ziet hier nog de inslag van een kogeltje uit die granaat," wijst Chris aan.

De brandbom die bij de voordeur is aangestoken is niet het eerste incident voor Chris en zijn gezin. "Het begon ruim vier jaar geleden," vertelt hij, toen hij vers gehakt op het erf aantrof. "We hebben dat laten onderzoeken en er bleek vergif in te zitten. Een poging om onze hond uit te schakelen," vermoedt Chris.

Chris heeft een vermoeden wie er achter de acties zit, maar wil daar niets over kwijt. "De politie doet op dit moment onderzoek en dat wachten we af."

Bij de achtervolging verliest hij de daders uiteindelijk uit het oog. "Mijn auto had te weinig pk," zegt Chris, met enige spijt in zijn stem. Het gat tussen hem en de auto die hij volgt wordt steeds groter. "De politie heeft het ergens bij Diemen overgenomen, vermoed ik."

In deze zaak is nog niemand aangehouden. De politie is op zoek naar een getuige die in de nacht van 2 op 3 juli tussen 04.00 en 05.00 uur in een kleine auto over de Amsterdamsestraatweg in Naarden heeft gereden.

Slim of dom?

En is het nou verstandig om in dit soort situaties zelf de achtervolging in te zetten? "Je neemt natuurlijk risico, maar ik hoopte zo uit te vinden wie er achter deze brandbommen zit," aldus Chris. Hij heeft in het verleden meermaals meegedaan aan de Dakar Rally en gebruikte deze ervaring als coureur bij de achtervolging. "Ik heb een hoop meegemaakt en kan goed inschatten wanneer ik in gevaar ben," aldus Chris.

En hoe is het met zijn gezin? "Iedereen is natuurlijk geschrokken, maar dit hele gebeuren heeft laten zien hoe sterk we zijn met z'n allen. We zijn hechter dan ooit." Toch peinst Chris er niet over om ergens anders te gaan slapen. "Dit is ons huis, ons paradijs en we laten ons niet wegjagen."