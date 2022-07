Middelvinger voor Mart Hoogkamer: zanger komt wéér niet naar Heerhugowaard

De middelvingers en het boegeroep van festivalgangers in Heerhugowaard haalden afgelopen dagen de krantenkoppen en zelfs de nationale televisie. Ze waren boos op zanger Mart Hoogkamer die - in hun beleving - niet kwam opdagen. "Het enige minpuntje van een fantastisch feest: hij was ziek. En dat is al een keer eerder gebeurd", reageert de organisator.

"Hij heeft niet geappt of gemaild en wij staan hier met de kloten voor het blok. Hij is er niet", klinkt over het grasveld. "Als hij nog afbelde, dan kan ik dat goedkeuren, maar niet als er tienduizend mensen in de felle zon staan te wachten." Uit het publiek komt boegeroep, bier gaat de lucht in en middelvingers worden opgestoken.

En dus ook 'nieuwe ster' Mart Hoogkamer. De duizenden mensen in het publiek weten nog niet dat ze die avond door hem alle shownieuws-rubrieken halen. Rond de tijd dat Mart zijn 'Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon' zou inzetten, komt een gefrustreerde presentator van de radiozender het podium op.

"Wat blíjkt nou?", vervolgt hij, "dit is het enige festival dat ze vergeten waren af te zeggen!" De zanger deelt zelf ook de reactie van zijn management op Instagram. "Voor alle mensen die speciaal naar Heerhugowaard zijn gekomen: sorry." Tekst gaat door onder de video

Tegen De Telegraaf reageert het management dat Mart hier 'helemaal niks aan kan doen'. De zanger ligt namelijk doodziek in bed. Ook in Shownieuws van Talpa besteden ze aandacht aan het niet-optreden van Mart. "Begint hij sterallures te krijgen, denk je dan", zegt presentator Albert Verlinde ronkend aan de desk.

"Nee! Het ligt zeker niet aan Heerhugowaard. Ik vertel Mart eigenlijk ook pas de dag zelf en als we in de auto stappen waar we heen gaan. Hij weet niet eens waar het ligt. Maar heel vervelend is het wel."

"Maar daar hebben de fans en de organisatie niks aan." Lullig genoeg is het de tweede keer dat het publiek in Heerhugowaard Mart misloopt: bij het Popweekend Dijk en Waard, anderhalve maand geleden, zegde de zanger ook (of eigenlijk wél) af vanwege een keelontsteking.

Of er nog een goedmakertje komt voor de inwoners? "Daar hebben we nog niet over nagedacht. Als hij ziek is, is hij ziek. Maar donderdag gaan we dit wel meenemen in een evaluatie, want hier is iets heel erg misgegaan."

Voor de Waardse organisatorJoost de Vries was het ondanks Marts ziekte een 'fantastische dag'. "Wat een feest joh", zegt hij, bijkomend van de afbouw en de mediastorm over zijn festival. Tien jaar geleden was de eerste editie van het RadioNL-meezingfeest in 't Kruis.

'Het is hier altijd feest'

Dit keer stonden onder anderen Frans Bauer, Wolter Kroes en Peter Beense op het podium. "Ze willen blijkbaar ook allemaal naar Heerhugowaard komen, omdat het hier zo'n feestje is", zegt De Vries trots. Zelf mocht hij ook zijn nieuwe single doen. "Voor zoveel publiek. Wauw."

Evaluerend wil De Vries de volgende keer het muntensysteem wat beter regelen. "De rijen waren wat langer dan gewenst. Omdat Jan Smit zo vroeg stond, kwam iedereen vroeg. En iedereen wilde natuurlijk meteen drank halen. En: waar vind je nog een vrij toegankelijk feest voor alle leeftijden?"