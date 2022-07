Nog twee aanhoudingen voor betrokkenheid bij moord op Peter R. de Vries

Op Curaçao is een 27-jarige man aangehouden. De man, die de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt binnenkort overgebracht naar Nederland.

Spanje

Daarnaast is in Spanje een 26-jarige Nederlandse man aangehouden. Aan de Spaanse autoriteiten is verzocht om de man over te leveren aan Nederland. Het zal waarschijnlijk een paar weken duren voordat hij daadwerkelijk in een Nederlandse cel zit.

Volgens Het Parool denkt de politie dat de mannen filmpjes van de neergeschoten De Vries maakten. Vlak nadat hij was neergeschoten gingen er al beelden van de zwaargewonde misdaadverslaggever rond. Eerder werd al bekend dat justitie er rekening mee hield dat degenen die hem filmden bij de moord betrokken waren.

Aansturende rol

Gisteren werd bekend dat er een 27-jarige Pool, die al vastzat op verdenking van een ander misdrijf, in zijn cel opgepakt was omdat hij een aansturende rol bij de moord zou hebben gehad. Diezelfde dag zou er nog iemand zijn opgepakt.

Vlak na de moord hield de politie al twee verdachten aan. Volgens het OM ging het om de schutter en de bestuurder van de vluchtauto. Tegen beide mannen is levenslang geëist. De rechter doet op 14 juli uitspraak.