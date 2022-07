Opnieuw ophef over huurkosten bij bewoners Change=: "Het vertrouwen is nu echt weg"

Huurders van de jongerenwoningen van Change= in Zuidoost en Nieuw-West moeten 600 euro servicekosten bijbetalen over 2021. De bewoners vertrouwen de extra kosten niet. Vorig jaar bleek dat zij jarenlang onterecht voor een 'communityovereenkomst' hadden betaald. "We zijn inmiddels echt een beetje moedeloos."

Sinds 2017 wonen er jongeren op de locatie in Nieuw-West en twee jaar later werd een complex in Zuidoost geopend. In totaal wonen er zo'n elfhonderd jongeren. Bewoners die in 2021 het hele jaar in het gebouw woonden, moeten nu 593 euro extra betalen voor servicekosten.

"We krijgen een afrekening van bijna zeshonderd euro, maar het is volstrekt onduidelijk waar dat bedrag vandaan komt", aldus Lotte van Eenennaam, voorzitter van de verhuurdersvereniging. Change= laat via advocaat Royce de Vries weten dat de kosten gewoon worden teruggerekend; het zou te maken hebben met de servicekosten die in het najaar van 2021 niet werden geïnd.