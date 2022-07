Flinke schade door brand op groot marineschip in dok Den Helder

Het grote marineschip de Ms. Zeeland heeft afgelopen nacht aanzienlijke schade opgelopen door een brand, terwijl het schip in het dok in Den Helder lag. Dat meldt Defensie. Er was niemand aan boord.

Het schip lag in de werf voor een onderhoudsbeurt, en zal vanwege de schade voorlopig niet kunnen varen. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.



Volgens marinejournalist Jaime Karremann is de brand uniek: "Voor zover ik kan nagaan, was de laatste grote brand bij de marine in 1994."

Het is bovendien al druk in het dok in Den Helder. Het feit dat de Ms. Zeeland hier nu voor lange tijd moet liggen, helpt volgens Karremann niet mee. "Dat komt de marine helemaal niet goed uit."

2.500 kilo drugs

De Ms. Zeeland is een patrouilleschip dat ingezet wordt om drugs te onderscheppen of reddingsacties uit te voeren. In 2019 hielp het mee met het onderscheppen van 2.500 kilo drugs.

In 2020 voer het schip nog op een verre reis uit naar het Caribisch gebied: NH Nieuws deed verslag van het vertrek op uitgestorven kade, waar vanwege corona geen familie en vrienden de bemanningsleden mochten komen uitzwaaien.

