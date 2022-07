Hoe een Haarlemmer een Indiase monnik werd: Alexander is nu Swami Purnachaitanya

Ooit ging de Haarlemse Swami Purnachaitanya door het leven als Alexander. Maar toen hij na zijn studie naar India vertrok voor vrijwilligerswerk, verdiepte hij zich in eeuwenoude tradities en meditatietechnieken en werd hij door zijn leermeester ingewijd als Swami. "Dat is een titel van een Indiase monnik, iemand die zijn leven heeft gewijd aan het dienen van de samenleving", vertelde Swami Purnachaitanya in het programma Lunchroom op NH Radio.

Op zijn zestiende ontmoette hij Sri Sri Ravi Shankar, een spiritueel leider uit India. "Dat maakte diepe indruk, iemand die zoveel wist over hoe het leven werkt. Daar is mijn reis eigenlijk een beetje begonnen."

De jonge Alexander interesseerde zich al vroeg in oosterse tradities. Zijn moeder is half Indiaas en op zijn zesde bezocht hij het land zelf voor het eerst. Hij deed een oosterse vechtsport, maar kwam er gaandeweg achter dat hij meer geïnteresseerd was in de tradities die daarbij hoorden dan het vechten zelf. "Dat je een leermeester hebt en de discipline die erbij hoort. Maar ook het stukje leren hoe je geest werkt en hoe je dat meester kunt worden fascineerde mij heel erg", legt Swami Purnachaitanya uit.

"Ik leef uit een koffer. Ik had nooit gedacht dat deze manier van leven een optie was in deze moderne wereld"

Na zijn studie Indologie besloot hij voor een jaar naar India te gaan, om daar als vrijwilliger aan de slag te gaan. "Dat was heel belangrijk voor mij, ik wilde iets doen met mijn leven waar ik mensen mee kan helpen."

Maar na een jaar voelde hij zich er zo thuis dat hij niet meer terug wilde. "Ik dacht: 'dit is wat ik wil doen'. Geen negen-tot-vijf-baantje en hopen dat je in het weekend tijd hebt om te mediteren."

Inwijding en nieuwe naam

Hij besloot dus te blijven en na een aantal jaar wijdde Ravi Shankar hem in als Swami. "Het is deel van een eeuwenoude traditie. Een spirituele leermeester wijdt jou pas in als die vindt dat jij er klaar voor bent", legt Swami Purnachaitanya uit.

Bij die inwijding krijg je ook een nieuwe naam, met het idee dat je je vanaf dat moment focust op de samenleving en niet meer op jezelf. 'Swami' is een titel, die zoiets als 'meester' betekent. Ravi Shankar gaf Alexander de nieuwe naam 'Purnachaitanya'. "Dat betekent 'iemand wiens bewustzijn volledig tot bloei is gekomen'."

Inmiddels reist Swami Purnachaitanya de hele wereld af en heeft hij zo min mogelijk bezittingen. "Ik leef eigenlijk uit een koffer. Ik had nooit gedacht dat deze manier van leven een optie was in deze moderne wereld."

Bestseller

Tijdens de coronapandemie schreef Swami Purnachaitanya het boek 'Vind je innerlijke kracht', dat gaat over hoe mediteren kan helpen om houvast voor jezelf te creëren in een wereld die constant verandert. Het boek is een bestseller in India en uitgegeven in meerdere talen.

Benieuwd naar het hele verhaal van Swami Purnachaitanya? Beluister dan de NH Radio Lunchroom-podcast.