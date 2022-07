Vrolijke boer Jan protesteert niet, maar snapt het wel: 'Al 40 jaar veranderende regels'

Melkveehouder Jan van de Nes (61) uit Haarlem doet niet mee aan de boerenprotesten. Maar begrijpen doet hij ze wel: in de veertig jaar dat hij boer is, heeft hij constant te maken gehad met veranderende regels. Van binnen is hij boos, maar hij telt ook zijn zegeningen. "Boer zijn is heel leuk."

Jan van de Nes, een van de laatste boeren van Haarlem. - NH Nieuws

Van de Nes is de vijfde generatie melkveehouders in de boerderij die al sinds 1914 in zijn familie zit. Na een bloeitijd met meer dan vijfentwintig andere boerderijen aan de Zuidschalkwijkerweg, is zijn boerderij daar nu als enige overgebleven. Als een van de laatste boeren van Haarlem, voelt hij mee met zijn collega's. "Het meest frustrerende zijn alle regels die steeds veranderen en de onduidelijkheid die daarbij komt. Kijk, ik ben ruim veertig jaar boer en ik heb het eigenlijk veertig jaar verkeerd gedaan." Poep en plas Als voorbeeld toont de veehouder de vloer van de stal. "In de jaren negentig moest ik speciale roosters in de stallen hebben om al het poep en de urine van de koeien in te kunnen opvangen. Maar nu blijkt dat het samenkomen van poep en plas juist zorgt voor CO2." Tekst gaat door onder de foto.

een van de laatste boeren van Haarlem - Michael van der Putten/NH Media