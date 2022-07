Tientallen trekkers met boeren weer vertrokken bij Alkmaars distributiecentrum

Eerder op de dag zei een demonstrant nog tegen onze verslaggever dat de boeren van plan waren 'er net zolang te blijven staan tot het kabinet de eisen van de boeren inwilligt'. "Desnoods staan we er drie of vier dagen."

Naast boeren waren vanmorgen ook burgers met rode boerenzakdoeken naar het distributiecentrum gekomen om hun steun te betuigen. "Blijf volhouden", roept een man op de fiets die even een kijkje komt nemen.

De politie is er wel bij om te zorgen dat situatie niet uit de hand loopt. "We wilden een publieksvriendelijke actie op poten zetten, daarom zijn we vanmorgen al vroeg vertrokken zodat het overige verkeer geen last van ons heeft", vertelt een van de demonstranten. Terwijl de vrachtwagenchauffeurs staan te wachten, komen er zelfs boeren met koeken aanzetten.

Personeel van Vomar sloot weg af

Een chauffeur van Bolletje kwam vanmorgen uit Almelo om spullen af te leveren bij de Vomar. "Ik wist wel dat er iets aan zat te komen, maar ik heb het erop gegokt. Ik begrijp wel waarom ze boos zijn, maar de vraag is of ik vandaag nog kan lossen. We moeten het maar afwachten."

Personeel van het distributiecentrum is minder begripvol: ze begonnen een tegenactie. Met een vrachtwagen en personenauto's werd voor korte tijd de Diamantweg, de belangrijkste toegangsweg naar het bedrijventerrein, afgesloten. Daardoor konden andere bedrijven ook geen klanten meer ontvangen. "Het is erg kinderachtig en bedoeld om ons zwart te maken", aldus een van de boeren.

NH Nieuws was vanmorgen bij de protestactie van de boeren, bekijk hieronder de beelden: