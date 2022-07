De Peiling: Remkes als stikstofbemiddelaar: geschikt of ongeschikt?

Terwijl de boeren vandaag weer volop actievoeren, hoopt het kabinet met een oplossing te komen door Johan Remkes aan te dragen als stikstofbemiddelaar. Deze keuze wordt door veel boeren niet goed ontvangen, aangezien Remkes geen objectieve speler zou zijn in het debat. Eerder adviseerde hij onder meer doelen vast te houden, waar een deel van de boeren zich nu tegen verzet. Is Johan Remkes wel de aangewezen persoon om de positie van stikstofbemiddelaar te vervullen?

Zondag werd bekend dat Johan Remkes (VVD) aangedragen is als stikstofbemiddelaar tussen de boeren en het kabinet. Want wanneer er in de politiek iets aan de hand is, wordt Johan Remkes opgetrommeld. Dit keer zit de stikstof-crisis muurvast en succesvolle onderhandelingen komen nauwelijks van de grond.

Met behulp van een bemiddelaar hoopt de Tweede Kamer beter om te kunnen gaan met de heftige reactie uit de agrarische sector. Maar is de man die eerder het stikstofrapport 'Niet Alles Kan Overal' schreef, de geschikte kandidaat om de crisis op te lossen? Of werkt deze keuze provocerend? Want, een VVD'er die met zijn rapport ook nog aan de inhoudelijke basis stond van het huidige stikstofplan, kun je moeilijk een "onafhankelijke gespreksleider" noemen.

De 71-jarige Johan Remkes is vaker onmisbaar gebleken als oplosser van politieke hoofdpijndossiers. Vanaf 13 juli gaat Remkes (VVD) aan de slag met voorbereidingen. De gesprekken zouden in de tweede helft van augustus moeten beginnen.