Oekraïense Nika (17) voelt zich écht jarig door hartverwarmende actie van Charlotte

Je 17e verjaardag vieren in een vreemd land, zonder al je vriendinnen om je heen, terwijl in je eigen land een oorlog gaande is. Dat klinkt weinig feestelijk, vond Charlotte Schuurman. Dus kwam de Andijkse in actie. Het resultaat: veel cadeautjes en verjaardagskaarten voor de Oekraïense Nika.

Nika was écht jarig - NH Media / Michiel Baas

De verjaardag van Nika werd gevierd, met een feestelijke barbecue. De verrassing was groot toen Charlotte de tuin in kwam lopen, met allerlei cadeautjes en verjaardagskaarten onder haar arm. "Hartverwarmend dat de omgeving zo meeleeft." Charlotte is als coördinator vluchtelingenopvang van de gemeente Medemblik betrokken bij de begeleiding van meerdere Oekraïense vluchtelingen. Zo leerde ze ook Nika en haar familie kennen. Samen met haar moeder, tante en oma kwam ze vanuit Kiev terecht in Andijk, waar ze in een woonunit aan de Gerrit de Vriesweg verblijft. "Nika is een lief, introvert meisje, dat veel van lezen houdt. Ze doet nu via online onderwijs uit Oekraïne eindexamen. Echt een studiebolletje." Speciale dag Haar verjaardag moest - ondanks de belabberde situatie waarin haar vaderland verkeert - een feestje worden, vond Charlotte. "Ik wilde het een beetje opleuken, omdat ze toch veel mensen moet missen op deze speciale dag." Dus plaatste ze een oproep op Facebook, om verjaardagskaarten en cadeautjes in te zamelen. En dat lukte. Al snel werden de eerste kaarten bij Charlotte door de deur gegooid. "Er kwam zelfs een vrouw uit Schagen, met een grote doos. Hierin zaten wel iets van tien kleine cadeautjes." Een dorpsgenote van Charlotte, in dezelfde leeftijd als Nika, bracht een pakketje met make-up en nepnagels. Nika was bijzonder verrast door de vele attenties. "Ik kreeg gister weer een berichtje, waarin ze mij bedankte. Maar eigenlijk moet ze de mensen bedanken die haar iets hebben gestuurd. Mooi om iemand blij te maken, toch?"